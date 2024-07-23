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МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Умара Кремлева

Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев, больше не входит в список признанных МОК международных федераций
Глава IBA Умар Кремлев
Глава IBA Умар Кремлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций. Такое решение было единогласно принято на сессии МОК в Париже, сообщает «РИА Новости».

Сейчас IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

РБК обратился за комментариями в МОК и IBA.

Признание IBA было приостановлено МОК при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года IBA возглавляет Кремлев, который сообщил о погашении всех долгов, однако в МОК считают, что организация сделала недостаточно.

Летом прошлого года МОК отозвал признание IBA. В организации сочли это решение «политизированным». IBA пыталась оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS), но в минувшем апреле CAS отклонил апелляцию.

Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не могла проводить отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024. Боксерский турнир на Олимпиаде-2028 также пройдет без участия IBA.

В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA. Ранее последняя допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК. После этого решения ряд национальных федераций вышли из IBA.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Елена Степанова
бокс Международный олимпийский комитет (МОК) Умар Кремлев Международная ассоциация бокса (IBA)
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