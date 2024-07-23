МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Умара Кремлева

Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев, больше не входит в список признанных МОК международных федераций

Глава IBA Умар Кремлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций. Такое решение было единогласно принято на сессии МОК в Париже, сообщает «РИА Новости».

Сейчас IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

РБК обратился за комментариями в МОК и IBA.

Признание IBA было приостановлено МОК при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года IBA возглавляет Кремлев, который сообщил о погашении всех долгов, однако в МОК считают, что организация сделала недостаточно.

Летом прошлого года МОК отозвал признание IBA. В организации сочли это решение «политизированным». IBA пыталась оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS), но в минувшем апреле CAS отклонил апелляцию.

Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не могла проводить отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024. Боксерский турнир на Олимпиаде-2028 также пройдет без участия IBA.

В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA. Ранее последняя допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК. После этого решения ряд национальных федераций вышли из IBA.