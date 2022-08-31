В России обнаружили 46,3 тыс. заболевших COVID
В России за сутки выявили 46,3 тыс. зараженных коронавирусом, сообщил оперштаб.
Умерли 92 заболевших. В больницы за сутки попали 4 232 человека, что на 9,4% меньше, чем днем ранее. Выписались 39 054 человека.
Накануне в России зафиксировали 37 тыс. случаев COVID-19. Умерли 94 человека, а госпитализировали 4673.
Суточное число зараженных коронавирусом растет с начала августа. Максимальное c марта количество новых случаев COVID в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда коронавирус диагностировали у 47093 россиян. Рекордные показатели за всю пандемию фиксировались в феврале, тогда суточное число зараженных превысило 203 тыс.
В середине августа власти некоторых регионов рекомендовали жителям носить маски, в том числе Нижегородской и Кемеровской областях, Хакасии. В Еврейской автономной области ношение масок вновь стало обязательным. Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения.