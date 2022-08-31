В России обнаружили 46,3 тыс. заболевших COVID

Число новых заражений по сравнению с предыдущими сутками выросло на 9 тыс., число госпитализаций при этом сократилось на 9,4%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки выявили 46,3 тыс. зараженных коронавирусом, сообщил оперштаб.

Умерли 92 заболевших. В больницы за сутки попали 4 232 человека, что на 9,4% меньше, чем днем ранее. Выписались 39 054 человека.

Накануне в России зафиксировали 37 тыс. случаев COVID-19. Умерли 94 человека, а госпитализировали 4673.

Суточное число зараженных коронавирусом растет с начала августа. Максимальное c марта количество новых случаев COVID в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда коронавирус диагностировали у 47093 россиян. Рекордные показатели за всю пандемию фиксировались в феврале, тогда суточное число зараженных превысило 203 тыс.

В середине августа власти некоторых регионов рекомендовали жителям носить маски, в том числе Нижегородской и Кемеровской областях, Хакасии. В Еврейской автономной области ношение масок вновь стало обязательным. Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения.

Читайте на РБК Pro Pro Поможет ли налоговая оговорка не попасть в черный список ФНС Поможет ли налоговая оговорка не попасть в черный список ФНС Статьи Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Кто сегодня диктует правила на рынке аренды коммерческой недвижимости Кто сегодня диктует правила на рынке аренды коммерческой недвижимости Статьи Pro Почему одни засыпают после бокала вина, а другие ищут приключений Почему одни засыпают после бокала вина, а другие ищут приключений Видео Pro Свой среди чужих: можно ли россиянину сегодня вести бизнес в США Свой среди чужих: можно ли россиянину сегодня вести бизнес в США Статьи Pro Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки» Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки» Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Дожить до 120 лет: почему к этой цели надо относиться как к проекту Дожить до 120 лет: почему к этой цели надо относиться как к проекту Инструкции