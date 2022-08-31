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Пандемия коронавируса ,  

В России обнаружили 46,3 тыс. заболевших COVID

Число новых заражений по сравнению с предыдущими сутками выросло на 9 тыс., число госпитализаций при этом сократилось на 9,4%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки выявили 46,3 тыс. зараженных коронавирусом, сообщил оперштаб.

Умерли 92 заболевших. В больницы за сутки попали 4 232 человека, что на 9,4% меньше, чем днем ранее. Выписались 39 054 человека.

Накануне в России зафиксировали 37 тыс. случаев COVID-19. Умерли 94 человека, а госпитализировали 4673.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Суточное число зараженных коронавирусом растет с начала августа. Максимальное c марта количество новых случаев COVID в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда коронавирус диагностировали у 47093 россиян. Рекордные показатели за всю пандемию фиксировались в феврале, тогда суточное число зараженных превысило 203 тыс.

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В середине августа власти некоторых регионов рекомендовали жителям носить маски, в том числе Нижегородской и Кемеровской областях, Хакасии. В Еврейской автономной области ношение масок вновь стало обязательным. Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения.

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Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

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