В России разработали версию «Спутника V» против «дельты» и «омикрона»
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал версию вакцины от коронавируса «Спутник V», адаптированную против штаммов «дельта» и «омикрон», следует из заявления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившего в РБК.
«Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма «дельта» и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма «омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1», — говорится в сообщении.
В РФПИ также отметили, что новая версия «Спутника V» «обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки» в легких у животных, зараженных вариантом «омикрона» BA.5.
При этом эффективность текущего варианта вакцины против госпитализации от омикрон-штамма составляет 97% и 99,4% против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V», добавили в фонде.
12 августа глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал РБК о создании новой субвалентной платформы «Спутник V» против трех новых видов «омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5).
«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — неясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сказал ученый.
Необходимость новой платформы Гинцбург объяснил тем, что вируснейтрализация зарегистрированного «Спутника V» против подвида «омикрона» BA.5 упала в десять раз.
23 августа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России выявили 30967 новых случаев заражения. Госпитализированы были 4063 человека, умерли 69.