В России разработали версию «Спутника V» против «дельты» и «омикрона»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
В Белгородской области учителя будут дежурить у пешеходных переходов Общество, 12:55
Глава «Ахмата» не согласился со словами жены Федуна о вымирании клубов Спорт, 12:51
Мать пострадавшего от Роналду ребенка-аутиста подаст в суд на футболиста Спорт, 12:47
Пять женских образов на все случаи жизни: от делового до романтичного РБК и Charuel, 12:46
«Финам» запретит открытие коротких позиций по фунту стерлингов Инвестиции, 12:43
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 12:34
Каких животных запрещено держать дома. Полный список Недвижимость, 12:31
Прощание с Дарьей Дугиной в Москве. Фоторепортаж Политика, 12:29 
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Почта России» запустила сервис для покупок в зарубежных магазинах Life, 12:27
Бизнес попросил Минцифры вывести локальные телемагазины на федеральное ТВ Бизнес, 12:27
Клуб КХЛ подписал контракт с голкипером «Рейнджерс» Спорт, 12:17
Почему для передачи документов лучше привлекать нотариуса, а не курьера Pro, 12:15
Мода выходит из моды: как составить классический базовый гардероб РБК и Charuel, 12:11
Лучший бомбардир «Сочи» пожаловался на отказ клуба отпустить его в ЦСКА Спорт, 12:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России разработали версию «Спутника V» против «дельты» и «омикрона»

В России разработали версию «Спутника V» против штаммов «дельта» и «омикрон»
Новый вариант вакцины разработал Центр имени Гамалеи с учетом особенностей штаммов «дельта» и «омикрон»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал версию вакцины от коронавируса «Спутник V», адаптированную против штаммов «дельта» и «омикрон», следует из заявления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившего в РБК.

«Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма «дельта» и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма «омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1», — говорится в сообщении.

В РФПИ также отметили, что новая версия «Спутника V» «обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки» в легких у животных, зараженных вариантом «омикрона» BA.5.

При этом эффективность текущего варианта вакцины против госпитализации от омикрон-штамма составляет 97% и 99,4% против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V», добавили в фонде.

Попова спрогнозировала рост заболеваемости из-за новых омикрон-штаммов
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

12 августа глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал РБК о создании новой субвалентной платформы «Спутник V» против трех новых видов «омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5).

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — неясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев. Но за это время появится новый штамм», — сказал ученый.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи

Необходимость новой платформы Гинцбург объяснил тем, что вируснейтрализация зарегистрированного «Спутника V» против подвида «омикрона» BA.5 упала в десять раз.

23 августа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России выявили 30967 новых случаев заражения. Госпитализированы были 4063 человека, умерли 69.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19 Спутник V омикрон-штамм Центр имени Гамалеи РФПИ
Материалы по теме
«Спутник V» за два года стал самым экспортируемым препаратом России
Бизнес
Минздрав сообщил о продлении срока годности «Спутника V»
Общество
Казахстан остановил завод по производству «Спутника V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter