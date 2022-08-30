В России выросло число госпитализаций и смертей от COVID

Количество летальных случаев после заражения коронавирусом в России за сутки стало максимальным с 21 мая — умерли 94 человека. Число госпитализаций выросло более чем в два раза

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки количество россиян, госпитализированных с COVID, выросло более чем в два раза и составило 4673 человека, сообщает оперативный штаб. За предыдущие сутки в больницы с диагнозом COVID попали 1988 человек, рост показателя составил 135%.

Выросло также и количество умерших после заражения коронавирусом: если сутки назад оперативный штаб сообщил о 77 летальных исходах, то сегодня — о 94 умерших после заболевания COVID. Это максимальное количество умерших от COVID за сутки с 21 мая.

Всего за сутки в России выявили 37067 новых случаев COVID, выписано в связи с выздоровлением 36729 человек.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц Данные по России i

Максимальное за последние месяцы количество новых случаев COVID в России за сутки было зафиксировано 27 августа — тогда болезнь диагностировали у 47093 россиян.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что доля детей, заразившихся коронавирусом в этом году, выросла до 18% по сравнению с 2020–2021 годами, когда дети, заболевшие COVID, составляли 10–11% от всех заразившихся.

«У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям — при «омикроне» пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто», — сказал академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Однако постковидный синдром, по словам эксперта, встречается у детей так же часто, как и раньше, отметил Горелов. Причем примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, некоторые симптомы остаются — в первую очередь слабость, разбитость, рассеянность внимания.

Роспотребнадзор 16 августа посоветовал региональным властям рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения.

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста. <...> В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — сообщили тогда в ведомстве.

Ряд регионов России уже последовали этим рекомендациям и вернули масочный режим в общественных местах.