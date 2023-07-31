Что изменится в законах в августе

Цифровой рубль, сбор на ввезенные автомобили, онлайн-консультации в частных клиниках. Эти и другие новшества в российских законах, которые вступают в силу в августе — в обзоре РБК

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Цифровой рубль

С 1 августа 2023 года вступают в силу основные положения закона, который закрепил возможность расчетов цифровыми рублями в России. Теперь рубль будет представлен в трех формах: наличной, безналичной и цифровой. Оператором платформы цифрового рубля станет Центробанк. ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки обеспечат клиентам возможность проведения таких операций. Цифровые рубли также можно будет завещать, а наследникам — получать их для расходов на похороны наследодателя.

Пенсии работающих пенсионеров

С 1 августа состоится перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Речь идет не об индексации (для работающих пенсионеров ее не проводят с 2016 года), а о надбавке из расчета накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако он не может превышать трех пенсионных коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 руб.

Утилизационный сбор на автомобили

С 1 августа заработает постановление правительства, повышающее утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. В среднем ставка на легковые машины будет проиндексирована в 1,7 — 3,7 раза. Действие постановления распространится на автомобили, ввезенные в страну после 1 августа. Льготный утильсбор для физлиц на новые машины (3,4 тыс. руб.) сохраняется, если: физлицо ввозит не больше одного автомобиля в год, в течение года машина не идет на перепродажу, а объем двигателя не превышает 3 л.

Внеплановые проверки и штрафы для иноагентов

24 июля Владимир Путин подписал два закона, ужесточающих регулирование деятельности иностранных агентов. По общему правилу оба документа вступают в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования. Первый закон вводит штрафы до 300 тыс. руб. для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для граждан за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Второй — наделяет Минюст правом проводить внеплановые проверки не только иноагентов, но и взаимодействующих с ними лиц, если они «своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иноагентами законодательства». Кроме того, в соответствии с новым законом иностранному агенту нельзя будет получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Онлайн-консультации в частных клиниках

С 1 августа правительство начнет действовать экспериментальный правовой режим, разрешающий частным медицинским клиникам консультировать пациентов онлайн при повторном обращении. Кроме того, если первичный очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения пациент сможет выбрать любое подразделение этого медучреждения в другом городе или регионе России. Режим также позволит дистанционно корректировать лечение, том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн. В эксперименте участвуют 15 компаний, среди которых Сберздоровье, «РЖД-Медицина», «Медси» и другие.

Электронные визы

С 1 августа власти запланировали запуск системы электронных российских виз для иностранцев. Заявление на такую визу можно будет подать онлайн не позже, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Срок действия такой визы — 60 суток, но находиться в стране по ней можно будет не дольше 16 дней. В список стран, гражданам которых будет доступна такая виза, включает 52 государства, в него планируют добавить еще три — Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.