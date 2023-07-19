Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа

Вице-премьер Голикова предложила ввести визы с 1 августа и добавить в перечень из 52 стран, граждане которых смогут получить их, Вьетнам, Камбоджу и Мьянму

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал введение электронных виз с 1 августа 2023 года.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила оставить первоначальный перечень из 52 стран, граждане которых смогут получить электронные визы, и добавить в него еще три государства: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. «И запустить электронные визы с 1 августа 2023 года», — сказала Голикова.

«Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», — ответил Путин на предложение.

Власти сочли нецелесообразным в ответ на недружественные действия ряда стран исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в страну, отметила Голикова. «Сохранение для граждан этих стран упрощенного въезда в Россию в туристических целях, для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений будет отвечать прежде всего интересам нашего государства», — пояснила вице-премьер.

Однако такие визы не смогут получить владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран, уточнила она.

В список вошли: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Тайвань, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. Предполагалось, что электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Госдума приняла закон об электронных визах для граждан 52 стран летом 2020 года. Система должна была заработать в 2021 году, но ее запуск отложили из-за пандемии COVID-19. В июле прошлого года правительство отменило мораторий на выдачу электронных виз, но оформлять их так и не начали. В мае этого года замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал, что власти рассчитывают до конца июня запустить систему электронных виз.