Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 102,44 (+0,42) Инвестиции, 18:26 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 91,2 (+0,51) Инвестиции, 18:26
Путин напомнил, как спорил с главой Минтранса из-за западных самолетов Бизнес, 22:51
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после провала в Лиге чемпионов Спорт, 22:39
«Троицу» привезли в реставрационный центр Грабаря Политика, 22:36
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 22:31
США пообещали поддержку Киеву по зерну после предупреждения Минобороны Политика, 22:19
Годовая инфляция за неделю повысилась до 3,15% Экономика, 22:09
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 22:06
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Йоханнесбурге из-за взрыва газа провалился асфальт. Видео Общество, 21:45
Клуб Черчесова разгромно вылетел из отбора в Лигу чемпионов Спорт, 21:40
Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа Политика, 21:27
Русский музей объяснил отмену открытия выставки «Клин Новикова» Общество, 21:21
Второй одноклубник Месси по «Барселоне» перешел в «Интер Майами» Спорт, 21:17
В московском парке нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями Общество, 21:16
В Альфа-банке назвали диапазон справедливого курса ₽80-120 за доллар Инвестиции, 21:04
Политика ,  
0 

Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа

Владимир Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа
Вице-премьер Голикова предложила ввести визы с 1 августа и добавить в перечень из 52 стран, граждане которых смогут получить их, Вьетнам, Камбоджу и Мьянму
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал введение электронных виз с 1 августа 2023 года.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила оставить первоначальный перечень из 52 стран, граждане которых смогут получить электронные визы, и добавить в него еще три государства: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. «И запустить электронные визы с 1 августа 2023 года», — сказала Голикова.

«Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», — ответил Путин на предложение.

Власти сочли нецелесообразным в ответ на недружественные действия ряда стран исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в страну, отметила Голикова. «Сохранение для граждан этих стран упрощенного въезда в Россию в туристических целях, для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений будет отвечать прежде всего интересам нашего государства», — пояснила вице-премьер.

Однако такие визы не смогут получить владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран, уточнила она.

В список вошли: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Тайвань, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Предполагалось, что электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Читайте на РБК Pro
У мозга нет пола: существует ли женская логика
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Кампания станет «сливом» рекламного бюджета. Как этого не допустить

Госдума приняла закон об электронных визах для граждан 52 стран летом 2020 года. Система должна была заработать в 2021 году, но ее запуск отложили из-за пандемии COVID-19. В июле прошлого года правительство отменило мораторий на выдачу электронных виз, но оформлять их так и не начали. В мае этого года замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал, что власти рассчитывают до конца июня запустить систему электронных виз.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин Татьяна Голикова электронные визы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
АТОР назвала самую часто выдающую шенгенские визы россиянам страну
Политика
В России зафиксировали ажиотажный спрос на визы в Китай
Политика
Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter