Новый законопроект о запрете смены пола. Что изменит и кого коснется

В Думу внесли законопроект о запрете смены пола, его необходимость депутаты объяснили борьбой за традиционные ценности. Кому и зачем, по мнению врачей, нужна смена пола и что изменит законопроект — разбирался РБК

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Смена пола и угроза семейным ценностям

Вечером во вторник, 30 мая, в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола, его соавторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями.

Депутаты предлагают ввести новую ст. 45.1 в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой будет говориться о том, что медицинским работникам «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».

В части 2 статьи предлагается прописать исключения из общего запрета — разрешено будет проведение медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Согласно законопроекту, согласие на такие вмешательства будет выдавать только врачебная комиссия федерального государственного медучреждения. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждаться правительством.

Также законопроект исключает внесение изменений в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола. Согласно пояснительной записке к законопроекту, депутатов обеспокоило, что по приказу Минздрава от 2017 года такая справка могла быть выдана при диагнозе транссексуализм.

«В настоящее время в России уже существует развитая индустрия смены пола, включающая в себя недобросовестных врачей, психологов, развитую сеть ЛГБТ-организаций и активистов, иных лиц. Всю свою разрушительную активность они направляют на подростков и молодежь. В Конституции Российской Федерации закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. В Основном законе страны предусмотрено только два пола — мужчины и женщины, никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров», категории вроде «родитель № 1» и «родитель № 2» не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

О подготовке изменений в законодательство, запрещающих менять пол в паспорте, в апреле заявил министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, с 2018 по 2022 год в России было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам. Позже эти люди вступали в браки, добавил министр.

«Мы видим следующее: человек, сменив пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее», — пояснял Чуйченко.

В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что выступают за «жесткое регулирование в сфере смены пола и считают злоупотребления недопустимыми». Однако в ведомстве отметили, что есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться, — например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. В таком случае, как подчеркнули в Минздраве, вопрос о смене пола должен решаться на базе ограниченного круга медорганизаций высокого экспертного уровня.

В каких случаях нужна смена пола

Медицинское изменение пола касается людей с нарушением формирования пола (неправильное строение наружных половых органов с рождения или несоответствие между строением наружных и внутренних половых органов), а также с транссексуализмом (несоответствие между биологическим и психологическим полом). Распространенность нарушений формирования пола — один случай на 20 тыс. новорожденных, говорит доктор медицинских наук, детский эндокринолог Мария Карева.

Дети с этой патологией рождаются с неправильным строением наружных половых органов, что затрудняет медикам интерпретацию паспортного пола. Как объясняет Карева, выбор «пола воспитания» у таких детей представляет большую сложность для мультидисциплинарной профильной команды специалистов, поскольку не существует единого критерия правильного определения пола.

«Ни кариотип, ни морфофункциональный тип половых желез, ни генетически верифицированный нозологический диагноз зачастую не являются определяющими в выборе «пола воспитания» ребенка. Для полного обследования новорожденного с нарушением формирования пола требуется время, а для родителей огромную моральную проблему представляет неопределенность пола новорожденного ребенка и невозможность получить свидетельство о рождении. При этом и у медицинских организаций возникают сложности в оформлении госпитализации ребенка, не имеющего свидетельства о рождении и страхового полиса, то есть и источника финансирования необходимого обследования. В результате ребенку присваивается пол еще до получения результатов обследования, которое может занимать до шести-десяти месяцев, а по результатам комплексного обследования иногда требуется смена паспортного пола воспитания», — рассказывает эндокринолог.

Есть нарушения формирования пола, которые выявляются уже в старшем детском или подростковом возрасте, когда паспортный пол не совпадает с биологическим. По словам Каревой, в таких случаях врачам иногда приходится менять паспортный пол ребенка, неправильно установленный при рождении.

«Одна из самых распространенных форм нарушения формирования пола — адреногенитальный синдром — сейчас диагностируется в рамках неонатального скрининга. Однако в редких случаях ложноотрицательного результата или если ребенок не прошел неонатальный скрининг может возникнуть фатальная ошибка. У девочки при рождении наружные половые органы могут быть сформированы по мужскому типу, и ребенку при рождении назначают мужской пол. Но при правильном лечении ребенок не только хорошо адаптируется в женском поле, но и в свое время происходит правильное половое развитие по женскому типу, и пациентка может иметь детей. В данном случае в момент постановки диагноза необходима смена паспортного пола с мужского на женский», — объясняет эндокринолог.

Психолог Александра Миллер отмечает, что и во взрослом возрасте есть состояния, которые являются психиатрическим показанием к смене пола, но при принятии закона взрослые, даже если они реально нуждаются в этом, окажутся лишены такой возможности. «Представьте только, как сложно живется в такой дисгармонии человеку, когда он не понимает, кто он, испытывает постоянные стресс и давление со стороны социума и родственников», — говорит Миллер. С ней соглашается психиатр Амин Ганджалиев, отмечая высокий процент суицидов у таких пациентов.

Психиатр-сексолог Олег Старостин называет законопроект нелогичным. В России до 2025 года действует Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), согласно которой транссексуализм является диагнозом. Законопроект же лишает возможности получить помощь по действующему МКБ-10 — «диагноз есть, а помощи нет», сказал психиатр «Коммерсанту». Он уверен, что законопроект «крайне негативным образом» отразится на трансперсонах и навредит общественному здравоохранению.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак отметил в разговоре с РБК, что нецелесообразно запрещать смену пола человеку во взрослом возрасте, если на то есть медицинские показания. По его мнению, принимать решение о смене пола человеком в любом возрасте должен специальный консилиум, состоящий из нескольких специалистов.