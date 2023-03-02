В ЦБ рассказали о случаях передачи долгов мобилизованных коллекторам

Регулятор получил от мобилизованных и их родственников 900 жалоб, связанных с предоставлением кредитных каникул, из них 100 ЦБ счел обоснованными, сообщил также статс-секретарь Алексей Гузнов

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Семьи мобилизованных пожаловались на случаи передачи долгов коллекторам, заявил статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, сообщает корреспондент РБК.

«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — сказал Гузнов на встрече ЦБ с банками.

Он назвал это недопустимым, поскольку «долг к этому времени обнулился, сам факт гибели прекращает соответствующие правоотношения».

По словам статс-секретаря, регулятор получил от мобилизованных и их родственников 900 жалоб, связанных с предоставлением кредитных каникул, из них 100 ЦБ счел обоснованными.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан в октябре прошлого года. Они позволяют заемщику — участнику военной операции на Украине или членам его семьи приостановить платежи. На отсрочку могут претендовать военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы, контрактники и добровольцы, а также родные мобилизованных (супруга или супруг, дети, а также лица, находящиеся на иждивении военнослужащих).

Кроме того, на кредитные каникулы имеют право мобилизованные владельцы малого и среднего бизнеса.