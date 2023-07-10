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Путин утвердил лишение свободы для коллекторов на 10 лет за угрозы

Путин подписал закон о лишении свободы коллекторов на срок до 10 лет за угрозы насилием
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозу его применения со стороны коллекторов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с ним Уголовный кодекс дополняется ст. 172.4, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

В ч. 1 этой статьи прописано, что лицу, действующему от имени организации-кредитора или в ее интересах, грозит наказание при применении к должнику насилия или угроз. Под это определение подпадают:

  • угроза применением насилия,
  • угроза уничтожить или повредить имущество,
  • угроза распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких,
  • распространение таких сведений.

За совершение этих действий предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 300 до 500 тыс. руб. Также виновному могут грозить штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет и лишение свободы на тот же срок. Кроме того, суд может лишить виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч. 2 ст. 172.4 УК, то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с уничтожением или повреждением имущества, а также в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Виновного могут дополнительно оштрафовать на 500 тыс. — 1 млн руб. или на сумму зарплаты или иного дохода за период от двух до четырех лет, а также лишить права занимать определенные должности или заниматься той или иной деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 172.4 УК, если любое из перечисленных действий совершено организованной группой, в особо крупном размере или с применением опасного для жизни и здоровья насилия, виновным грозят:

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  • лишение свободы на срок от пяти до десяти лет;
  • штраф на сумму от 1 до 5 млн руб., в размере зарплаты или другого дохода за три-пять лет;
  • лишение права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности.

Соответствующие поправки внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

Согласно закону «О взыскании» коллекторские агентства могут приобретать просроченные обязательства физлиц у кредиторов и обращаться за взысканием денег через суд. Это может быть иск или упрощенный порядок — судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

Ранее РБК писал со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), что коллекторы в кризис стали чаще взыскивать долги с россиян через суд. Так, в июне 2022 года судебное разбирательство шло в 58,7% случаев. Доля досудебного взыскания, предполагающего рассылку сообщений, звонки и визиты к должникам без привлечения судов и приставов, на тот момент составляла 41,3%.

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