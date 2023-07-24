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Путин подписал закон о штрафах и внеплановых проверках для иноагентов

Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. руб. за несоблюдение законов об иноагентах
За невыполнение предписаний Минюста относительно нарушения законодательства об иноагентах штраф может составить до 300 тыс. руб. Также закон позволяет Минюсту проверять тех, кто помогает иноагентам обходить законы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 300 тыс. руб. за невыполнение предписаний либо предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в КоАП и устанавливает, что за невыполнение в срок соответствующего предписания Минюста штраф для граждан составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Также закон наделяет Минюст правом контролировать, как соблюдается законодательство об иноагентах. В случае поступления информации о нарушении законодательства возможно проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования закона.

Кроме того, в соответствии с документом иностранному агенту нельзя будет получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Законопроект в конце апреля внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. В пояснительной записке утверждалось, что нынешнее законодательство об иноагентах позволяет внесенным в реестр лицам и организациям получать имущественную поддержку. Пока в законе об иноагентах установлен запрет на финансовую поддержку государства и участие в госзакупках. «Очевидно, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена», — утверждали депутаты.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. С того момента меры, регулирующие эту сферу, не раз ужесточались.

Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

С декабря прошлого года, для того чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

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