Путин подписал закон о штрафах и внеплановых проверках для иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 300 тыс. руб. за невыполнение предписаний либо предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в КоАП и устанавливает, что за невыполнение в срок соответствующего предписания Минюста штраф для граждан составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.
Также закон наделяет Минюст правом контролировать, как соблюдается законодательство об иноагентах. В случае поступления информации о нарушении законодательства возможно проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования закона.
Кроме того, в соответствии с документом иностранному агенту нельзя будет получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Законопроект в конце апреля внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. В пояснительной записке утверждалось, что нынешнее законодательство об иноагентах позволяет внесенным в реестр лицам и организациям получать имущественную поддержку. Пока в законе об иноагентах установлен запрет на финансовую поддержку государства и участие в госзакупках. «Очевидно, что подобная прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена», — утверждали депутаты.
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. С того момента меры, регулирующие эту сферу, не раз ужесточались.
Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.
С декабря прошлого года, для того чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».