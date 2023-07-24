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Путин подписал закон о запрете менять пол

Владимир Путин подписал запрещающий менять пол закон
Теперь в России запрещены направленные на смену пола вмешательства, в том числе применение лекарственных препаратов. Исключением будет лечение врожденных аномалий. Представители медицинского сообщества проект критиковали
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России полностью запрещаются медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Документ опубликован на портале правовых актов.

При этом к смене пола не будут относиться вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Они будут допустимы, если решение приняла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений, она же даст заключение о соответствии половых признаков определенному полу. Это необходимо для внесения изменений в записи актов гражданского состояния.

Закон также предполагает, что государственная регистрация смены пола без операции теперь запрещена. В случае смены пола одним из супругов расторгается их брак, совершившим трансгендерный переход людям нельзя будет усыновлять детей и становиться опекунами, такие положения появились в документе ко второму чтению.

После вступления в силу законопроекта (24 июля) аннулируются все выданные после операции справки о смене пола, если эти люди еще не успели поменять паспорт.

При этом специалисты законопроект раскритиковали, поскольку «транссексуализм» в действующей в России Международной классификации болезней является психическим расстройством. Таким образом, «запрет на такого рода вмешательство — на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поясняла исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.

Психиатр-сексолог Олег Старостин также говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».

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Законопроект о запрете смены пола внесли в Госдуму в конце мая, соавторами выступили более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями.

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