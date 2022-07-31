WP сообщила о возможной нехватке вакцин от оспы обезьян в США

Число заболевших оспой обезьян в США удваивается еженедельно, для охвата группы риска при такой динамике потребуется более 3 млн вакцин. При этом до октября в распоряжении властей будет лишь 1 млн препаратов, пишет газета

Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой вакцин от оспы обезьян в случае, если заболевание продолжит активно распространяться; в первую очередь речь идет о людях из групп риска, сообщает The Washington Post со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

Газета отмечает, что число заразившихся в стране удваивается почти каждую неделю. Сейчас в распоряжении властей есть 1,1 млн доз препарата. Чтобы полностью охватить группу риска, куда в том числе входят ВИЧ-положительные мужчины, потребуется 3,2 млн доз. Однако, как пишет издание, до октября новых поступлений не ожидается.

По словам эксперта вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Стивена Моррисона, в США к концу года не будет 2 млн доз.

Вакцина Jynneos — единственный препарат, который одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для профилактики оспы обезьян.

Медицинские власти по-разному справляются с проблемами с доступом к вакцине: например, в Нью-Йорке и округе Колумбия пока решили вводить только одну дозу вопреки рекомендациям регуляторов. Ряд экспертов считает, что людей можно прививать вакциной ACAM2000 от французской Sanofi, которая пока не получила одобрения.





Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны: высокая температура, зуд, мышечные боли и характерная сыпь. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.



Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. По данным ВОЗ летальность этого варианта инфекции - 3,6%.

В конце июля источники The Washington Post сообщили о изучении Белым домом возможности ввести режим чрезвычайной ситуации в США из-за оспы обезьян. Решение надеются принять до конца июля, отмечала газета. На состоявшейся встрече руководителей Белого дома и агентства по здравоохранению мнения чиновников разошлись, часть чиновников настаивали на ЧС для сбора данных о распространении инфекции без бюрократических преград. Другая часть при этом отметила, что такое решение станет символическим и не поможет решить проблему нехватки вакцин. Присутствующие усомнились, что объявление ЧС в США будет оправданно, так как от оспы обезьян в стране еще никто не умирал.

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за распространения оспы обезьян в субботу, 30 июля. «Я объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы укрепить наши активные усилия по борьбе с этой вспышкой», — пояснила губернатор штата Кэти Хочул.

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В середине июля первого пациента с оспой обезьян выявили и в России, заболевший вернулся из поездки по Европе. В Роспотребнадзоре отметили, что тот обратился к медикам в связи с сыпью, болезнь протекала легко, угроз для жизни не возникло. В ведомстве указывали, что не собираются вводить локдаун из-за оспы обезьян, так как ее распространение не будет схожим с динамикой заболевания коронавирусом. «ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — подчеркнула заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Минздрав предупреждал, что основной источник заражения — человек, инфекция может передаваться воздушно-капельным и контактным путем. По данным министерства, заболевший остается заразным в среднем около трех недель — с момента появления признаков заражения до полного исчезновения оспенных корок.

«В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы», — заверили в Минпромторге. Система производства вакцин от натуральной оспы налажена, она же защищает и от вируса оспы обезьян, продолжили в министерстве. По информации ведомства, вакцинация этими препаратами обеспечивает защиту на примерно 85% от оспы обезьян, при этом ведутся испытания новой вакцины. Этим Минпромторг занимается вместе со специалистами Роспотребнадзора.