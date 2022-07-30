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Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС из-за оспы обезьян

Каждый четвертый случай оспы обезьян в США приходится на штат Нью-Йорк, заявила губернатор Кэти Хочул

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки оспы обезьян, говорится в сообщении на сайте администрации штата.

«После ознакомления с последними данными о вспышке обезьяньей оспы в штате Нью-Йорк я объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы укрепить наши активные усилия по борьбе с этой вспышкой», — заявила Хочул.

По ее словам, каждый четвертый случай оспы обезьян в США приходится на штат Нью-Йорк. Губернатор отметила, что местные власти работают над увеличением поставок вакцин и расширением возможности тестирования.

Указ предусматривает расширение круга лица, имеющих право на вакцинацию от оспы обезьян, включая персонал скорой помощи, фармацевтов и акушеров.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в общей сложности в США выявлено 5189 случаев заражения оспой обезъян, в Нью-Йорке зарегистрировано 1345 случаев. Штат лидирует по заболеваемости. За ним следуют крупные штаты, где зафиксировано менее 1 тыс. случаев — Калифорния (799), Иллинойс (419), Флорида (373), Техас (351) и Джорджия (351).

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. ВОЗ определила, что летальность этого варианта составляет 3,6%.

В связи со вспышкой обезьяньей оспы президент США Джо Байден рассматривает возможность введения режима ЧС по всей стране, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники. 23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

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Первый случай заражения оспой обезьян в России был выявлен 12 июля. Ее нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по Европе. Заразившегося изолировали, медики оценивали его состояние как удовлетворительное. 23 июля Роспотребнадзор сообщал, что больше не фиксировал новых случаев.

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Теги
Кирилл Соколов
Оспа обезьян режим ЧС Нью-Йорк
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