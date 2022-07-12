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В России выявили первый случай заражения оспой обезьян

Оспу обезьян нашли у молодого человека, который вернулся из поездки по Европе. Заразившегося изолировали, медики оценивают его состояние как удовлетворительное
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что болезнь у молодого человека протекает в легкой форме и угрозы жизни нет. Заразившегося изолировали. Он находится в удовлетворительном состоянии, со ссылкой на Минздрав сообщил «Интерфакс».

Люди, с которыми общался молодой человек, находятся под медицинским наблюдением.

Ученые выявили изменение симптомов оспы обезьян
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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Заболевание начинается с лица и постепенно расползается на тело, небольшое пятно превращается в пузырек с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить этот вид заболевания тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

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По данным Роспотребнадзора, к 11 июля случаи заражения оспой обезьян зарегистрировали в 59 странах и территориях, где она обычно не встречается. Всего оспой обезьян заразились более 9 тыс. человек.

При общении с людьми, прибывшими из стран, где выявлены случаи заражения оспой обезьян, в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать базовые профилактические правила — носить маску и мыть руки. Тем, кто посещает африканские страны, посоветовали избегать контакта с животными, особенно с возможными носителями вируса — грызунами и приматами.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Егор Губернаторов
Оспа обезьян Роспотребнадзор
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