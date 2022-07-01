Минздрав издал временные рекомендации по борьбе с оспой обезьян

Основнымм путями заражения ведомство назвало контакт с больным чловеком и воздушно-капельную передачу вируса. Инфицированный может оставаться заразным около трех недель

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Минздрав подготовил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян (есть у РБК).

Основным источником заражения в ведомстве назвали человека. Болезнь, сопровождающаяся появлением мокнущей сыпи, передается контактным и воздушно-капельным путями. Специалисты не исключают возможность заражения и при половом акте: ранее было установлено наличие ДНК вируса в семенной жидкости примерно за пять — семь дней до возникновения симптомов.

Больной может оставаться заразным с момента появления признаков заражения до полного исчезновения оспенных корок, — в среднем это около трех недель, уточнили в Минздраве.

Инфекция в латентной фазе выявляется ПЦР-теста. Для этого используются системы, разработанные государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора: «ВЕКТОР-МПЦР-ОСПА» и «ВЕКТОР-МПЦРРВ-Оспа».

Противовирусные препараты для лечения оспы обезьян в России не зарегистрированы. Ведомство рекомендует применять симптоматические препараты, в том числе жаропонижающие парацетамол и ибупрофен. Нестероидные противовоспалительные средства более длительного действия следует избегать при наличии язвы, склонности к желудочнымм кровотечениям и обезвоживании, предупредили медики.

Сыпь предлагается обрабатывать антисептическим порошком генцианвиолет в сочетании с противогрибковыми нистатином или фукорцином. Для детей предписаны водные растворы генцианвиолета.

При воспалении глаз следует отказаться от применения мазей или каплей, содержащих стероиды, сообщили в министерстве.

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Для вакцинации в России имеются три препарата, применяемые проив натуральной оспы, но эффективные против оспы обезьян: Вакцина оспенная живая\, «ОспаВир» и пероральная вакцина «ТЭОвак», прививка «осуществляется в соответствии с показаниями к применению вакцин».

Оспа обезьян — инфекционное вирусное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя вспышка случилась в 2017 году в Нигерии.



Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканский штамм, которая вызвал заражения в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем штамм бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.



Инкубационный период обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные могут переносить этот вид оспы тяжелее.



Заболевшие могут испытывать такие симптомы, как обильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах, теле и спине, сильная слабость.

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения оспы обезьян. В частности, ведомство предписало гражданам, которые контактировали с больными или теми, у кого подозревают инфекцию, изолироваться на 21 день для наблюдения.

По данным Роспотребнадзора на 8 июня, в России не выявлено ни одного случая инфицирования оспой обезьян. Центр «Вектор» разработал автономную тест-систему, которая позволяет выявить возбудитель болезни.

Вспышка оспы обезьян вне африканских стран произошла в мае. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1 января по 22 июня 2022 года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах, большинство в Европе.