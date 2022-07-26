Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Крупный пожар начался на нефтебазе в Донецке после обстрелов Политика, 05:42
WP сообщила об идее властей США ввести режим ЧС из-за оспы обезьян Общество, 05:29
Эксперты увидели улучшение ситуации у россиян с поиском работы Общество, 05:00
В МИД сообщили о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами Политика, 04:33
Глава МИД Венгрии счел «практически неосуществимым» план ЕК по газу Политика, 04:18
Треть россиян стала давать детям больше карманных денег Общество, 04:00
В Минстрое допустили застройку российских портов жилой недвижимостью Общество, 03:51
Счетная палата назвала лидеров рейтинга открытости среди ведомств Политика, 03:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Коммерсантъ» узнал об идее Минстроя включить в тарифы ЖКХ новые расходы Общество, 03:11
Министр заявил о планах Украины выйти на довоенный уровень экспорта зерна Политика, 02:43
Умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина Общество, 02:22
Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем Политика, 01:38
Трасс призвала избежать совершенные с Россией «ошибки» в отношениях с КНР Политика, 01:38
Трасс заявила, что не готова к вовлечению Британии в конфликт на Украине Политика, 01:12
Общество ,  
0 

WP сообщила об идее властей США ввести режим ЧС из-за оспы обезьян

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос о режиме чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. пишет The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

Руководители Белого дома и агентства здравоохранения провели встречу, где обсудили шаги по борьбе с вирусом в выходные, после того, как ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

На встрече часть чиновников настаивала на объявлении ЧС, чтобы позволить правительству собирать данные о распространении вируса без бюрократических преград. Другая часть отмечала, что этот шаг будет символическим и не решит проблему нехватки вакцин. Присутствующие усомнились в том, что объявление ЧС в США будет оправдано, так как от оспы обезьян в стране еще никто не умирал.

Американские власти надеются принять окончательное решение по ЧС на этой неделе.

Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика
Общество

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. ВОЗ определила, что летальность этого варианта составляет 3,6%.

Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Мотивации нет, а стресс есть. Как не потерять продуктивность в работе
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования

23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире. По данным организации, вирусом заразились уже более 16 тыс. человек, высок риск распространения болезни в Европе.

В США подтверждено почти 2,9 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор сообщал об одном заразившемся мужчине, который приехил из путешествия по Европе. При этом ведомство указывало на то, что пока вводить дополнительные меры не нужно.

Теги
Оспа обезьян США режим ЧС Администрация президента США
Материалы по теме
Оспа обезьян в цифрах и фактах. Инфографика
Общество
В США мужчина одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян
Общество
Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter