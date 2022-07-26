WP сообщила об идее властей США ввести режим ЧС из-за оспы обезьян

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос о режиме чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. пишет The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

Руководители Белого дома и агентства здравоохранения провели встречу, где обсудили шаги по борьбе с вирусом в выходные, после того, как ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

На встрече часть чиновников настаивала на объявлении ЧС, чтобы позволить правительству собирать данные о распространении вируса без бюрократических преград. Другая часть отмечала, что этот шаг будет символическим и не решит проблему нехватки вакцин. Присутствующие усомнились в том, что объявление ЧС в США будет оправдано, так как от оспы обезьян в стране еще никто не умирал.

Американские власти надеются принять окончательное решение по ЧС на этой неделе.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.



Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. ВОЗ определила, что летальность этого варианта составляет 3,6%.

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23 июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире. По данным организации, вирусом заразились уже более 16 тыс. человек, высок риск распространения болезни в Европе.

В США подтверждено почти 2,9 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор сообщал об одном заразившемся мужчине, который приехил из путешествия по Европе. При этом ведомство указывало на то, что пока вводить дополнительные меры не нужно.