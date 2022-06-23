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Общество ,  
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Эксперт Роспотребнадзора исключила локдаун из-за оспы обезьян

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

В России не будут вводить локдаун из-за распространения оспы обезьян, этот вирус не похож на SARS-CoV2, заявила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — сказала Пшеничная.

По ее словам, обезьянья оспа распространяется не так легко и быстро, как коронавирус, кроме того, для передачи необходим близкий и длительный контакт без мер предосторожности.

В России не выявлено ни одного случая заражения данным видом оспы, Роспотребнадзор отмечал, что риск завоза вируса в страну маловероятен, поскольку авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи инфицирования, ограничено. Тем не менее ведомство указало в методических рекомендациях, что в России будут усилены меры по проверке людей, которые имеют симптомы, «не исключающие оспу обезьян», и прибыли «из эпидемически неблагополучных стран», в течение 21 дня.

Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна и есть ли вакцина
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Первый случай заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Великобритании в начале мая у человека, вернувшегося из Нигерии. Позднее вирус распространился на другие страны Европы, Северной, Южной Америки, есть также случаи на Ближнем Востоке, в Австралии. 23 июня первого инфицированного обнаружили в ЮАР, при этом заражение не было связано с путешествиями, сообщило агентство Reuters. По его данным, в мире вне африканского континента выявлено уже более 3 тыс. случаев в 40 странах, причем чаще заражаются гомосексуальные мужчины после полового контакта.

Теги
Роспотребнадзор Оспа обезьян Локдаун

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