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Минпромторг назвал достаточным запас вакцин на случай вспышки оспы

Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Запасов вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы обезьян, в России достаточно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы», — говорится в сообщении.

Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна и есть ли вакцина
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В министерстве отметили, что в России налажена система производства вакцин от натуральной оспы, которые защищают и от оспы обезьян. Ранее в Минздраве отметили, что вакцинация от оспы этими препаратами обеспечивает примерно на 85% защиту от вируса оспы обезьян. Параллельно ведутся испытания новой вакцины. Минпромторг занимается ими совместно со специалистами Роспотребнадзора.

В мае в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали автономную тест-систему, которая позволяет оперативно выявлять случаи заражения обезьяньей оспой.

Первый случай в России выявили 12 июля. Заболевание нашли у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью. В ведомстве уточнили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни пациента нет.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно расползаются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить это заболевание тяжелее.

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