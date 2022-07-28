В Нью-Йорке призвали переименовать «оспу обезьян» из-за чувств чернокожих

Комиссар по здравоохранению города заявил, что название «оспа обезьян» может иметь стигматизирующий эффект для чернокожих, а также членов ЛГБТ-сообществ. Из-за этого, подчеркнул он, люди могут не обращаться за медпомощью

Комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан обратился к главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу с просьбой переименовать «оспу обезьян», так как, по его мнению, это название является стигматизирующим и может задевать чувства представителей ряда рас, в том числе чернокожих, а также ЛГБТ-сообщества. Об этом Васан заявил в своем Twitter, а также прикрепил копию письма главе ВОЗ.

«У нас вызывает растущее беспокойство потенциально разрушительный и стигматизирующий эффект, который обсуждение вируса «оспы обезьян» может иметь для уязвимых сообществ», — написал Васан. Он подчеркнул, что многие эксперты также обеспокоены этим, учитывая «болезненную и расистскую историю, в которой терминология, подобная этой, связана с цветными сообществами».

Комиссар напомнил, что распространяющийся сейчас вирус появился не у обезьян и был назван так только из-за того, что его выявили во время изучения приматов.

По мнению Васана, из-за неправильного восприятия термина «обезьянья оспа» люди могут не обращаться за медицинской помощью. Он напомнил, что во время пандемии COVID-19 значительно увеличилось число преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам и жителям тихоокеанских островов, подчеркнув, что язык, используемый в сфере здравоохранения, имеет значение.

«Мы опасаемся, что последствия стигматизации. связанной с термином «Обезьянья оспа», могут усугубляться из-за того. что во многих случаях передача вируса происходит между геями, бисексуалами и другими мужчинами, имеющими секс с мужчинами, — то есть части сообщества, которая и так сталкивается со стигматизацией и насилием», — пояснил Васан.

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В середине июня ВОЗ уже заявляла, что ведет работу по переименованию «оспы обезьян». Представитель организации отмечал, что болезням необходимо присваивать такие названия, которые не будут наносить ущерб любым группам.

Последняя вспышка «оспы обезьян» произошла в начале мая. Первый случай выявили в Великобритании у вернувшегося из Нигерии человека, затем вирус распространился на другие страны.

23 июля ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.