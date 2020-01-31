Путин обсудил с Совбезом ситуацию с китайским коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не сообщил детали переговоров. Ранее президент поручил властям минимизировать человеческие потери от вируса, если тот попадет в Россию. Пока, как утверждают власти, таких случаев не было

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными участниками Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация с распространением китайского коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Подробности беседы Путина с членами Совбеза Песков не сообщил.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы, связанные со встречей Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которая прошла накануне. Президент передал Совбезу мнение израильской стороны по поводу «недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию», добавил Песков. Речь идет о «сделке века», предложенной США.

Коронавирус начал распространяться из китайского Уханя с декабря прошлого года. К 31 января жертвами заболевания стали 213 человек, еще 9816 человек числятся заразившимися. Число стран, в которых обнаружили коронавирус, приближается к 20. Кроме азиатских стран заболевание затронуло США, Канаду, Австралию и несколько европейских государств.