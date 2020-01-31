Вирус из Китая , 31 янв, 13:25
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Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
Китайский Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCov, остается закрытым для въезда и выезда. Как живет город — в фоторепортаже РБК
Ухань — административный центр провинции Хубэй с населением 11 млн человек
В городе и окрестностях много автомобилестроительных заводов, в том числе General Motors, Nissan, Honda и др. Он расположен в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй, здесь процветает рыбный промысел. Именно на рыбном рынке Уханя и была зафиксирована вспышка коронавируса. С 23 января город закрыт
Все заразившиеся коронавирусной инфекцией в Ухане изолированы, а контактировавшие с ними проходят проверку
В городе приостановлено движение метро, поездов, автобусов, паромов и самолетов. Таксисты носят специальные защитные комбинезоны (на фото)
Местных жителей просят без особой необходимости не выходить из дома, носить маску, пить больше воды
«Местные жители могут вернуться в Ухань, но покинуть его — нет. Даже жители провинции Хубэй нежеланные гости в других городах», — рассказал украинскому изданию «Лiга.Бизнес» житель города
В ВОЗ не согласились с решением китайский властей закрыть Ухань. «Изоляция города с 11 млн жителей не имеет прецедентов в истории здравоохранения, и это абсолютно точно не та рекомендация, что дала Всемирная организация здравоохранения», — сообщил Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ в Пекине Гауден Галеа
NYT со ссылкой на корреспондента в Ухане пишет, что местные больницы заполнены: проверяться приходят все, у кого начинается недомогание. У некоторых беспокойство за свое здоровье приводит к панике
Несколько раз в день улицы обрабатываются специальным раствором
Кроме Уханя на карантин закрыто еще несколько городов провинции. Число тех, кто находится в изоляции, превысило 20 млн человек