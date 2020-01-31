Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж

Китайский Ухань, где в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCov, остается закрытым для въезда и выезда. Как живет город — в фоторепортаже РБК

Ухань — административный центр провинции Хубэй с населением 11 млн человек

В городе и окрестностях много автомобилестроительных заводов, в том числе General Motors, Nissan, Honda и др. Он расположен ​в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй, здесь процветает рыбный промысел. Именно на рыбном рынке Уханя и была зафиксирована вспышка коронавируса. С 23 января город закрыт

Все заразившиеся коронавирусной инфекцией в Ухане изолированы, а контактировавшие с ними проходят проверку

В городе приостановлено движение метро, поездов, автобусов, паромов и самолетов. Таксисты носят специальные защитные комбинезоны (на фото)

Местных жителей просят без особой необходимости не выходить из дома, носить маску, пить больше воды

«Местные жители могут вернуться в Ухань, но покинуть его — нет. Даже жители провинции Хубэй нежеланные гости в других городах», — рассказал ​ украинскому изданию «Лiга.Бизнес» житель города

В ВОЗ не согласились с решением китайский властей закрыть Ухань. «Изоляция города с 11 млн жителей не имеет прецедентов в истории здравоохранения, и это абсолютно точно не та рекомендация, что дала Всемирная организация здравоохранения», — сообщил ​ Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ в Пекине Гауден Галеа

NYT со ссылкой на корреспондента в Ухане пишет ​, что местные больницы заполнены: проверяться приходят все, у кого начинается недомогание. У некоторых беспокойство за свое здоровье приводит к панике

Несколько раз в день улицы обрабатываются специальным раствором