Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России

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Задача российских властей — минимизировать человеческие потери в случае попадания коронавируса из Китая в Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал президент. Он напомнил, что часть мер против распространения инфекции уже приняты.

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