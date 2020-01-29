Вирус из Китая , 29 янв, 14:55
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Путин поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России
Задача российских властей — минимизировать человеческие потери в случае попадания коронавируса из Китая в Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».
«Здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал президент. Он напомнил, что часть мер против распространения инфекции уже приняты.
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