Россия из-за вируса оставит закрытыми границы в пяти восточных регионах

Изначально более десятка пропускных пунктов на российско-китайской границе были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Будет ограничено и железнодорожное сообщение с Китаем

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Власти России решили продлить закрытие границ по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа, сообщила журналистам в среду вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает корреспондент РБК.

Речь идет о пяти пунктах пропуска на границах с Китаем в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края.

Как следует из информации на сайте Федерального агентства по обустройству государственной границы, эти и ряд других автомобильных пунктов пропуска на российско-китайской границе были закрыты с 24 января в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Всего ограничение работы тогда коснулось 11 пропускных пунктов. Возобновить работу пунктов планировалось в конце января.

«Мы предложим нашим вузам довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах и которые уехали на праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», — также сказала Голикова.