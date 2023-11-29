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Политика ,  
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70% опрошенных врачей выступили против наказания за «склонение к абортам»

Больше двух третей врачей выступили против наказания за «склонение к абортам»
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Две трети врачей-специалистов — 66,7% — выступили против уголовной ответственности за склонение женщин к абортам, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma.

В исследовании приняли участие 431 человек, респондентами стали медицинские работники 37 специальностей из 102 городов России.

Среди молодых специалистов (от 23 до 35 лет) большинство высказались против любых мер давления на врача, в том числе относительно предложения пациенткам сделать аборт. За это проголосовали 83% опрошенных. 30% медработников в возрастной группе от 46 до 65 лет согласились с введением ограничений, если власти их четко сформулируют, особенно в том, что касается «склонения» к проведению абортов.

18,4% специалистов считают, что инициатива ни на что не повлияет при условии, что врач и пациент ранее действовали в рамках закона.

16 ноября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в Уголовном кодексе необходимо установить ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности.

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Политика
Фото:Hannes P Albert / Global Look Press

В начале августа депутаты государственного собрания Республики Мордовия впервые приняли закон, который запрещает пропаганду абортов на территории региона. Позже инициативу против искусственного прерывания беременности поддержали власти других регионов, в том числе в Нижегородской области, где минздрав предложил запретить частным клиникам проводить аборты.

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В середине ноября патриарх Кирилл предложил принять федеральный законо запрете склонения женщин к аборту. По его словам, это необходимо для решения демографического кризиса в России.

Количество абортов в России снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тыс. абортов (на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая искусственного прерывания беременности). По итогам 2022 года это число сократилось уже до 506 тыс. При этом, по данным Росстата, на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов.

Из отчета статистического ведомства также следует, что за 2022 год число прерываний беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном уменьшилось почти на 3,7%. При этом в прошлом году значительно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — примерно на 60%.

Теги
аборт запрет абортов медицина соцопрос медработники
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