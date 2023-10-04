Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав внес препараты для прерывания беременности — мизопростол и мифепристон — в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. В ведомстве отмечали, что это не снизит доступность средств экстренной контрацепции

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Минздрав России внес препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Всего в списке лекарственных средств, подлежащих учету, свыше 130 наименований. Среди них: диазепам, кетамин, кокаин, морфин, псевдоэфидрин, фентанил, пчелиный яд, хлороформ и др.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, говорится в документе.

Минздрав предложил внести препараты для прерывания беременности в список подлежащих учету в июле. Ведомство тогда отметило, что в аптеках их могут отпускать без рецепта, несмотря на риски осложнений при приеме. До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость контроля оборота за такими лекарствами «злоупотреблениями по этому направлению».

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина пояснила, что внесение мизопростола и мифепристона в перечень предметно-количественного учета не снизит доступность средств экстренной контрацепции. «В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установку внутриматочного контрацептива», — отметила она.

Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту.

Из августовского опроса ВЦИОМа следовало, что большинство россиян поддерживают госрегулирование вопроса абортов, однако предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется высокой популярностью. Так, почти половина респондентов (47%) полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов (еще год назад так думали 36%). Против вмешательства государства в такие вопросы сегодня выступают 39% (в 2022 году так считал 51%).

Больше других поддерживают госрегулирование абортов мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%) и жители села (63%). Определенно против государственного регулирования абортов выступают, как правило, женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).

Также опрос показал, что 55% россиян выступают против инициативы Минздрава ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Поддерживают инициативу 35%.