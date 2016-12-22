Глава ОСК допустил иск к «Роснефти» из-за инцидента с авианосцем
Общество, 12:37
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Глава ОСК допустил иск к «Роснефти» из-за инцидента с авианосцем
Объединенная судостроительная корпорация «будет вынуждена» подать иск к «Роснефти», заявил глава ОСК. Ранее на ремонтном заводе, принадлежащей нефтяной компании, из-за затонувшего дока повредили авианосец «Адмирал Кузнецов»
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена подать иск к «Роснефти» на сумму ущерба, который нанесла тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» авария на плавучем доке ПД-50. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.
«Иск будет на такую сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода из дока», — сказал он.
Плавучий док ПД-50 мурманского судоремонтного завода затону при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Основным акционером завода является компания «Роснефть».
В «Роснефти» пока не смогли предоставить комментарий РБК.
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