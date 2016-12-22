Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на плавдоке в Мурманске

В результате затопления плавдока ПД-50, где находился на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов» пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще троих — как средней степени тяжести, заявил ТАСС глава мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

«Троих пострадавших увезли в медсанчасть «Севрыба», одного — в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое — средней тяжести», — сказал Рогалев. В «Севрыбе» уточнили агентству, что уже отпустили домой двух пострадавших.

Ранее Рогалев сообщил ТАСС, что четверо пострадавших поступили в больницу с переохлаждением. Еще у одного из них была травма брюшной полости.

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавдок ПД-50. По словам представителя судоремонтного завода «Звездочка» Сергея Гладышева, инцидент произошел из-за скачка напряжения в электросети во время спуска на воду «Адмирала Кузнецова».

Он добавил, что по предварительным данным авианосец не получил повреждений в результате инцидента. Его буксируют в 35-ый судоремонтный завод. «Более точная информация появится, когда его доставят», — пояснил Гладышев.

«Адмирал Кузнецов» был поставлен в плавдок ПД-50 в сентябре 2018 года, там корабль должен был пройти модернизацию, которую начали после его возвращения из похода к Сирии, где он участвовал в боевой операции. В частности, планировалось, что авиационно-технический комплекс корабельных систем изменят таким образом, чтобы на «Адмирале Кузнецове» могли базироваться истребители МиГ-29К/КУБ, на авианосце также должны установить комплексы ПВО «Панцирь» и усилить его противовоздушное прикрытие. Согласно планам, корабль должен вернуться из модернизации в 2021 году.