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На предприятии назвали причину затопления плавдока «Адмирала Кузнецова»
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На предприятии назвали причину затопления плавдока «Адмирала Кузнецова»
Общество, 04:53
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На предприятии назвали причину затопления плавдока «Адмирала Кузнецова»
Единственный плавучий док, подходящий для ремонта «Адмирала Кузнецова», затонул из-за внезапного отключения электричества. Накануне в Мурманске наблюдались перебои с электроснабжением
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Причиной затопления плавучего дока ПД-50, в котором проходил ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», стало внезапное отключение электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра судоремонта «Звездочка».

Сейчас обстоятельства произошедшего выглядят так: в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», — рассказал представитель предприятия Евгений Гладышев.

Гладышев уточнил, что сам авианесущий крейсер, по предварительным данным. не был поврежден. «Его сейчас штатно буксируют на 35-й судоремонтный завод. Более точная информация появится, когда его доставят», — рассказал он.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя предприятия уточняет, что при отключении электроэнергии неожиданно начали заполняться цистерны плавдока. «При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду», — рассказал собеседник агентства.

Накануне в Мурманске наблюдались перебои с электроснабжением. Причиной этого стали снег и наледь, вызвавшие обрывы электропередач. В результате часть города осталась без освещения. Однако к вечеру 29 октября «Колэнерго» сообщала, что подача электроснабжения в Мурманске была полностью восстановлена.

В Мурманске затонул плавучий док «Адмирала Кузнецова»
Общество

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн. ПД-50 является одним из крупнейших подобных сооружений в мире. В России это единственный по объему плавдок, в котором может проходить ремонт «Адмирала Кузнецова». «Наличие у предприятия единственного в Европейской части России плавучего дока грузоподъемностью 80 тыс. тонн и площадью стапель-палубы 23 тыс. кв.м. (ПД-50), делает его единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тыс. тонн», — говорится на сайте завода.

В 2001 году ПД-50 использовался при подъеме на поверхность подлодки «Курск». Именно в этот плавдок был заведен корпус подлодки, после чего его таким образом транспортировали к берегу.

Понтоны с подлодкой "Курск" в плавучем доке ПД-50 в 2001 году (Фото: Майстерман Семен / ТАСС)

В ночь на 30 октября при выходе «Адмирала Кузнецова» из дока ПД-50 внезапно затонул. При этом, как сообщали источник на судоремонтном заводе, произошло обрушение кранов. В результате пострадали четыре человека. Трое из них попали в воду и были госпитализированы с переохлаждением, еще один получил травму брюшной полости.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Адмирал Кузнецов» , Мурманск
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В Мурманске затонул плавучий док «Адмирала Кузнецова» Общество
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