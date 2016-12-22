Упавший кран повредил палубу и корпус авианосца «Адмирал Кузнецов»

По словам Алексея Рахманова, на палубу с высоты около 15 м упал кран, который повредил палубу и корпус

Алексей Рахманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Кран, упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» во время инцидента с плавучим доком ПД-50, повредил его корпус и палубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

«На палубу упал кран с высоты примерно 15 м. Понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы», — сказал он. При этом Рахманов уточнил, что обрушение произошло на участках, которые не связаны с эксплуатацией «жизненно важного» оборудования крейсера. В настоящее время ведется оценка ущерба.

В данный момент «Адмирал Кузнецов» уже находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманской области.

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При аварии пострадали четыре человека. «Пострадавшие — сотрудники 82-СРЗ (судоремонтного завода), которые работали на самом доке», — сообщил РБК источник, близкий к центру судоремонта «Звездочка», добавив, что команда, несмотря на нештатную ситуацию, сумела завершить плановый вывод «Кузнецова» из дока.

Ранее в «Звездочке» заявляли, что причиной затопления дока стало отключение электроснабжения. Как пояснял представитель центра, в ходе спуска «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения, из-за чего «встали насосы», и док погрузился в воду. «РИА Новости» со ссылкой на представителя 82-го судоремонтного завода также сообщало, что цистерны плавдока начали заполняться из-за отключения электроэнергии. При этом источник на судоремонтном заводе сообщал об обрушении кранов.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал РБК, что на «Адмирале Кузнецове» ремонтировали силовую установку. «Когда у судна был последний поход, оно сильно дымило, были проблемы с котлами, производящими пар для ходовой турбины. Также планировалось поставить более современное радиоэлектронное оборудование, модернизировать систему посадки самолетов. По вооружению ничего менять особо не планировали», — сказал эксперт.

По словам Мураховского, на плавдоках нет высокотехнологичного оборудования и авария произошла не из-за поломки, поэтому судоремонтное сооружение можно поднять, осушить и вновь ввести в эксплуатацию за месяц. «А пока нужно искать свободные плавдоки на других предприятиях в Мурманске. Они есть, например, у «Севмаша», — говорит Мураховский.

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Инцидент произошел в ночь на 30 октября. При выходе «Адмирала Кузнецова» из плавдока на 82-м судоремонтном заводе док затонул. В ходе инцидента пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что спасатели не могут найти одного человека после инцидента с ПД-50.

Грузоподъемность дока составляет 80 тыс. т, площадь стапель-палубы — 23 тыс. кв. м. По данным 82-го судоремонтного завода, этот док является «единственным в европейской части России» плавдоком с такой грузоподъемностью. В 2001 году он использовался для подъема на поверхность затонувшей подводной лодки «Курск».

82-СРЗ, где находится док, принадлежит компании «Роснефть». Ее представитель от комментариев отказался.