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В Мурманске частично затонул плавучий док «Адмирала Кузнецова»
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В Мурманске частично затонул плавучий док «Адмирала Кузнецова»
Общество, 03:02
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В Мурманске частично затонул плавучий док «Адмирала Кузнецова»
В Мурманске при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло ЧП. Плавучий док, где находился корабль затонул, имеются пострадавшие. По некоторым данным, на палубу авианесущего крейсера упали краны
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В плавучем доке ПД-50, где ремонтируется авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», произошло ЧП, плавдок частично затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Плавдок частично затонул, упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода, им оказана медицинская помощь», — рассказал собеседник агентства.

Начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев подтвердил, что четверо пострадавших госпитализированы с переохлаждением. «Четверо пострадавших при ЧП с плавдоком ПД-50 доставлены в больницу с переохлаждением, у одного травма брюшной полости», — рассказал он.

Информацию об аварии во время ремонта крейсера подтверждает также агентство «Северпост». По данным издания «Мурманский вестник», ЧП произошло во время выхода «Адмирала Кузнецова» из дока в ночь на 30 октября. Издание утверждает, что башенный кран упал прямо на палубу корабля. «Северпост» подтверждает эти данные.

ПД-50 был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн. ПД-50 является одним из крупнейших подобных сооружений в мире.

В плавдок «Адмирал Кузнецов» был поставлен в сентябре 2018 года в рамках работ по модернизации корабля, начатых после его возвращения из дальнего похода к берегам в Сирии, где корабельная авиация принимала участие в боевой операции. В соответствии планами, на корабле должен быть полностью модернизирован авиационно-технический комплекс корабельных систем, чтобы там смогли базироваться истребители МиГ-29К/КУБ. Также военные намерены улучшить противовоздушное прикрытие корабля и установить на нем комплексы ПВО «Панцирь» ближнего радиуса действия. В соответствии с планом, в строй «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в 2021 году.

Корабль, названный в честь адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, спустили на воду в 1987 году. Длина крейсера — 306 м, ширина — 71 м, водоизмещение — более 61 тыс. тонн. Максимальная скорость — 29 узлов. Экипаж корабля — 1 тыс. 980 человек. В составе авиационной группы «Адмирала Кузнецова» — 50 самолетов и вертолетов, в том числе истребители Су-33 и МиГ-29. Кроме того, на борту корабля имеются пусковые установки для пуска крылатых противокорабельных ракет П-700 «Гранит», артиллерийские установки АК-630 и ракетно-пушечные средства ПВО.

«Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного класса в составе российского флота и зачастую называется единственным российским авианосцем. Вместе с тем, по ряду характеристик он уступает зарубежным авианосцам (в частности, по размеру авиагруппы), превосходя их по количеству имеющегося корабельного вооружения.

В сентябре Business Insider включило «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев, где он занял второе место после еще одного бывшего советского авианесущего крейсера — китайского «Ляонина», бывшего ТАВКР «Варяг».

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Фотогалерея

Business Insider включил «Адмирала Кузнецова» в рейтинг худших авианосцев
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В октябре 2016 года «Адмирал Кузнецов» направился в Средиземное море, к берегам Сирии. в группу вошли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. Авиация крейсера приняла участие в нанесении ударов по позициям террористов. Согласно заявлению Минобороны, авиагруппа «Адмирала Кузнецова» поразила 1252 объекта террористов.

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По подсчетам РБК, стоимость похода крейсера составила от 7,5 млрд до 10 млрд. руб. В число затрат вошла потеря двух самолетов из авиагруппы — МиГ-29К (у самолета 14 ноября отказали оба двигателя, после чего он разбился и затонул) и Су-33 (при его посадке на палубу оборвался трос аэрофинишера, истребитель выкатился за пределы полосы и упал в море).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Адмирал Кузнецов» , ЧП , Мурманск
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