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«Коммерсантъ» узнал о просьбе фармотрасли отсрочки для всех сотрудников

«Ъ»: фармкомпании попросили отсрочку от мобилизации для всех своих сотрудников
Новые сотрудники в фармакологии требуют долгого обучения, а на рынке дефицит кадров, так обосновали в ассоциациях свою просьбу к Мишустину выдать бронь от мобилизации. Аналогичные просьбы поступили от шахтеров и моряков
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Большинство фармакологических ассоциаций на рынке лекарств и медтехники России попросили власти предоставить всем своих сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации из-за дефицита кадров и сложности поиска и замены сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

В письме представителей отрасли отмечается, что в производстве задействованы «высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли РФ и стран ЕАЭС, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики», а сейчас только возрастает важность непрерывной работы фармотрасли, так как лекарства нужны не только хронически больным, но и пострадавшим при боевых действиях на Украине.

«И так существует дефицит кадров. Людей нет, а тех, кто подходит по своим квалификациям, компании могут перекупать друг у друга с 20–50-процентной прибавкой к зарплате», — заявил в беседе с изданием топ-менеджер российской фармкомпании. Если часть из них подпадет под призыв, то на заводах «будет совсем некому работать», продолжил он. При этом, уверен источник, больше остальных пострадают небольшие сети аптек и производства препаратов, поскольку на крупных предприятиях возможно найти замену мобиилзованному сотруднику в коллективе. «А там, где специалист один, искать придется на внешнем рынке труда», — подчеркнул неназванный собеседник газеты.

Соответствующие обращения в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направили, среди прочих, Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС, Ассоциация «Инфарма», Ассоциация международных фармпроизводителей (AMEDA) и Союз профессиональных фармацевтических организаций, ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) и товаров индустрии для здоровья (АИТЗ).

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее отсрочки от частичной мобилизации попросили предоставить производители микроэлектроники, моряки, транспортники, шахтеры и разработчики видеоигр. По данным «Коммерсанта», среди компаний последней распространены вывозные рейсы, компания для этого выкупает чартерные рейсы. Производители электроники указывали, что около половины их сотрудников — мужского пола (около 175 тыс.), а большинство производителей электроники не включены в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, даже при наличии госконтрактов.

Профсоюз летного состава говорил о плане проработать вместе с Минтрансом список получающих бронь от мобилизации, чтобы большинство гражданских летчиков продолжила полеты, а самолеты могли улететь.

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Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей для отсрочки от призыва
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Частичная мобилизация в России введена указом президента Владимира Путина, он объявил об этом 21 сентября, положения документа начали действовать с того же дня. Путин рассказал, что страны Запада занимаются «ядерным шантажом», намерены расколоть Россию на большое число враждующих регионов. Президент пообещал, что будет защищать «нашу независимость и свободу» всеми имеющимися у российской армии средствами, заверив: «Это не блеф». В рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. человек, уточняли в Минобороны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
отсрочка мобилизация Фармкомпании фармакологический рынок лекарства
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