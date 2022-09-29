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Советник муфтия попросил у Путина отсрочку от мобилизации для дагестанцев

Советник муфтия Дагестана — Путину: просим дать отсрочку для дагестанцев от мобилизации
Из Дагестана отправляют «на бой» «абсолютно неподготовленную молодежь», считает советник муфтия Айна Гамзатова. Республике нужна шестимесячная отсрочку от мобилизации, за это время там подготовят «настоящих воинов»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Советник муфтия Дагестана и его жена Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отсрочке от мобилизации для жителей республики. Обращение Гамзатовой опубликовано в телеграм-канале муфтията.

«Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — попросила Гамзатова.

По ее словам, в течение шести месяцев в республике смогут профессионально подготовить дагестанцев в учебных центрах. Сейчас, как написала Гамзатова, «в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще».

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Одновременно Гамзатова попросила Путина порекомендовать республике «таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов». «Со своей стороны всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под Вашим руководством», — написала Гамзатова.

Советник муфтия привела в пример опыт Чечни, где, по ее словам, были созданы необходимые для полевых тренировок базы. «Исходя из объявленных цифр — 300 тысяч — и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан так же как и Чечня выполнил план по мобилизации», — считает она.

После того как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в Махачкале и Хасавюрте прошли акции протеста.

Кроме того, в соцсетях сообщали, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против мобилизации. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, заявили в администрации.

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Глава Дагестана потребовал исправить ошибки чиновников при мобилизации
Политика
Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя протестные акции, говорил, что в ходе частичной мобилизации были допущены ошибки, вызванные тем, что «некоторые граждане» несвоевременно уведомили военкоматы о том, что у них есть основания для отсрочки. Меликов потребовал исправить эти ошибки, заявив, что главы городов и районов несут за это персональную ответственность.

Позднее Меликов заявил, что протесты, которые шли в Дагестане 25–26 сентября, были подготовлены под руководством подразделения Главного управления разведки сил специальной операции ВСУ через центры, которые расположены на территории Польши, Грузии, Турции и самой Украины.

Теги
Дагестан отсрочка мобилизация муфтий
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