В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от призыва
В Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для предоставления отсрочки от частичной мобилизации, объяснив это в том числе необходимостью реализовывать демографическую политику.
Среди авторов проекта депутаты от КПРФ Нина Останина, Андрей Алехин, Алексей Корниенко, Мария Дробот, Сергей Обухов, Олег Смолин. Они предложили запретить мобилизовывать мужчин:
- имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях;
- имеющих на иждивении и воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
- имеющих и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и двух несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.
Ранее от частичной мобилизации были освобождены семьи, имеющие не трех, а четырех и более детей до 16 лет; имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет; имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, а также трех детей в возрасте до 16 лет.
Актуальность проекта объяснили тем, что повышение рождаемости в период частичной мобилизации и в современных условиях является приоритетной задачей для сохранения дальнейшего развития и целостности России.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.
Отсрочка есть у непригодных по состоянию здоровья, имеющих бронь или занятых постоянным уходом за членом семьи.
От призыва также освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.
На военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение студентов на очных и вечерних отделениях. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии.
Об отсрочке от мобилизации для сотрудников ранее просили российский союз промышленников и предпринимателей, сообщество малого и среднего предпринимательства, агропроизводители, стройиндустрия, авиакомпании, производители микроэлектроники и другие.