Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Пригожин рассказал об истоках группы «Вагнер» Политика, 10:58
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:50
Росгвардия заявила, что в иркутского военкома стреляли из обреза Общество, 10:48
Хакер украл почти $1 млн в криптовалюте с созданных в Profanity адресов Крипто, 10:48
Усик выступил в защиту русского языка на Украине Спорт, 10:48
Британский фунт рухнул до исторического минимума Инвестиции, 10:38
В Ижевске открыли стрельбу в школе Общество, 10:33
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации Политика, 10:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:29
Что сегодня нужно знать о русской модели управления, чтобы выжить Pro, 10:26
Интерпол объявил сооснователя Terra До Квона в международный розыск Крипто, 10:22
Как банк может помочь клиенту увеличить интернет-продажи РБК+, 10:18
Индекс Мосбиржи потерял 5% и впервые с 24 февраля упал ниже 2000 пунктов Инвестиции, 10:18
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации

Отсрочек от частичной мобилизации требуют шахтеры, моряки, разработчики микроэлектроники и видеоигр, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, последние организовали вывозные чартерные рейсы для сотрудников, которых могут призвать
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила предоставить сотрудникам бронь призыва в рамках частичной мобилизации, соответствующее письмо было отправлено в аппарат премьера Михаила Мишустина, пишет «Коммерсантъ». Там его перенаправили для проработки в Минобороны.

В письме указывается на то, что большинство производителей электроники не включены в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, даже при наличии госконтрактов. Такая ситуация «в текущем положении противоречит интересам устойчивого развития» отрасли, подчеркивается в письме Мишустину.

В электронной промышленности занято около 350 тыс. человек, из них порядка половины — мужского пола, уточнил в беседе с изданием исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Объединение предложило определять список предприятий через общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и соответствующие им коды общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

«Это нужно не только для предоставления брони, но и для реализации планов развития отрасли, чтобы на основе перечня продукции сформировать полный реестр компаний, без которого управление промышленностью не может быть эффективным», — уверен Покровский.

Новосибирский губернатор призвал дать уникальным специалистам отсрочку
Политика
Андрей Травников

Участники рынка микроэлектроники разошлись в оценках угрозы для отрасли из-за частичной мобилизации. В разработчике телеком-оборудования Zelax сочли, что присутствующие риски являются «точечными, а не системными». Президент компании Сергей Сухман подчеркнул, что знает о немногих случаях получения сотрудниками отрасли повесток, добавив, что «возникшая паника не соответствует фактически происходящим событиям».

При этом в разработчике информационно–аналитических систем «Норси-Транс» поддерживают предоставление брони для сотрудников электронной отрасли, указав, что любой электронный элемент так или иначе используется в оборонных системах. «Тот же компьютер может стоять у военных бухгалтеров», — указал гендиректор компании Сергей Овчинников. Схожего мнения придерживается и основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович, напоминая, что власти не раз называли электронику одной из приоритетных отраслей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции

«Профильных специалистов в стране мало, а обучать их долго и трудно. Последствия утери таких сотрудников будут долговременными», — заявил Петричкович.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Аналогичные усилия по предоставлению брони для сотрудников предпринимают в транспортной, морской и шахтерской отраслях. Профсоюз летного состава и Минстранс сформируют перечень работников транспортной отрасли, которые получат бронь от частичной мобилизации, таким образом, большинство гражданских летчиков продолжат работать, а воздушный транспорт — функционировать, пояснил глава объединения Мирослав Бойчук. Однако в Федеральном профсоюзе авиационных диспетчеров России отметили, что, несмотря на работу по составлению списков специалистов для брони, ответа по этому вопросу от Минтранса профсоюз не получил.

В Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) уточнили, что в рамках частичной мобилизации могут призвать до 40% членов экипажей судов, однако заменить специалистов практически некем, на их подготовку уходит по семь-десять лет. В крупных угольных компаниях получили повестки несколько сотен человек, предприятия смогли добиться для «наиболее ценных из них» (до трети призванных) возможности продолжит работу, рассказал газете глава профсоюза шахтеров Иван Мохначук.

«Есть организации, где сотрудники буквально кидают жребий, кого из них работодателю нужно признать особо ценным и оставить на работе, а где-то отбором вынуждены заниматься директора по персоналу», — сказал в беседе с изданием неназванный представитель крупной компании по подбору персонала.

В скором времени аналогичное обращение к властям направят объединения российских и иностранных фармацевтических компаний, поскольку производство в этой сфере обеспечивают сотрудники, «замены которым на рынке труда нет», отметил источник «Коммерсанта».

Власти разъяснили вопрос об отсрочке при поступлении в магистратуру
Политика
Фото:Денис Абрамов / ТАСС

Избежать призыва сотрудников также пытаются российские разработчики видеоигр, они организовывают вывоз работников из страны, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке. В частности, одна из компаний-разработчиков заказала чартерный рейс для ста своих сотрудников мужского пола с семьями, которые могут быть призваны, отметил неназванный продюсер крупной русскоязычной студии. «Это не единичная история», добавил собеседник газеты в одной из крупнейших игровых студий СНГ.

Участника рынка разработки в России «находятся в панике», так как значительная часть сотрудников отрасли не может претендовать на бронь от частичной мобилизации, так как для нее необходимо профильное образование в ИТ, чего не имеют художники и гейм-дизайнеры, отметил источник газеты в русскоязычной студии. «Оставить сотрудников в стране — значит смириться с тем, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой», — подчеркнул он.

Иркутский губернатор сообщил о задержании стрелявшего в военкома
Политика

Об отсрочках для ряда специалистов от частичной мобилизации ранее объявили в Минобороны. Ведомство объявило, что повестки не получат сотрудники:

  • в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;
  • сотрудникам российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • работникам «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;
  • тем, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

О вводе в России частичной мобилизации объявил президент Владимир Путин утром 21 сентября, отметив, что уже подписал указ, а его положения начинают действовать с этого же дня. По словам президента, западные страны занимаются «ядерным шантажом» России, желают раскола страны на ряд враждующих регионов. Путин пообещал защитить «нашу независимость и свободу» всеми имеющимися у российской армии средствами, заверив: «Это не блеф». В рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. человек, уточняли в Минобороны.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
отсрочка мобилизация Михаил Мишустин
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ОНФ развернул центры помощи ошибочно призванным по мобилизации
Общество
В Приамурье побили рекорд по числу браков на фоне частичной мобилизации
Общество
Минобрнауки подтвердило отсрочку аспирантов от мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter