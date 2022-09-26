Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации

Отсрочек от частичной мобилизации требуют шахтеры, моряки, разработчики микроэлектроники и видеоигр, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, последние организовали вывозные чартерные рейсы для сотрудников, которых могут призвать

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила предоставить сотрудникам бронь призыва в рамках частичной мобилизации, соответствующее письмо было отправлено в аппарат премьера Михаила Мишустина, пишет «Коммерсантъ». Там его перенаправили для проработки в Минобороны.

В письме указывается на то, что большинство производителей электроники не включены в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, даже при наличии госконтрактов. Такая ситуация «в текущем положении противоречит интересам устойчивого развития» отрасли, подчеркивается в письме Мишустину.

В электронной промышленности занято около 350 тыс. человек, из них порядка половины — мужского пола, уточнил в беседе с изданием исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Объединение предложило определять список предприятий через общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и соответствующие им коды общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

«Это нужно не только для предоставления брони, но и для реализации планов развития отрасли, чтобы на основе перечня продукции сформировать полный реестр компаний, без которого управление промышленностью не может быть эффективным», — уверен Покровский.

Участники рынка микроэлектроники разошлись в оценках угрозы для отрасли из-за частичной мобилизации. В разработчике телеком-оборудования Zelax сочли, что присутствующие риски являются «точечными, а не системными». Президент компании Сергей Сухман подчеркнул, что знает о немногих случаях получения сотрудниками отрасли повесток, добавив, что «возникшая паника не соответствует фактически происходящим событиям».

При этом в разработчике информационно–аналитических систем «Норси-Транс» поддерживают предоставление брони для сотрудников электронной отрасли, указав, что любой электронный элемент так или иначе используется в оборонных системах. «Тот же компьютер может стоять у военных бухгалтеров», — указал гендиректор компании Сергей Овчинников. Схожего мнения придерживается и основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович, напоминая, что власти не раз называли электронику одной из приоритетных отраслей.

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«Профильных специалистов в стране мало, а обучать их долго и трудно. Последствия утери таких сотрудников будут долговременными», — заявил Петричкович.

Аналогичные усилия по предоставлению брони для сотрудников предпринимают в транспортной, морской и шахтерской отраслях. Профсоюз летного состава и Минстранс сформируют перечень работников транспортной отрасли, которые получат бронь от частичной мобилизации, таким образом, большинство гражданских летчиков продолжат работать, а воздушный транспорт — функционировать, пояснил глава объединения Мирослав Бойчук. Однако в Федеральном профсоюзе авиационных диспетчеров России отметили, что, несмотря на работу по составлению списков специалистов для брони, ответа по этому вопросу от Минтранса профсоюз не получил.

В Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ) уточнили, что в рамках частичной мобилизации могут призвать до 40% членов экипажей судов, однако заменить специалистов практически некем, на их подготовку уходит по семь-десять лет. В крупных угольных компаниях получили повестки несколько сотен человек, предприятия смогли добиться для «наиболее ценных из них» (до трети призванных) возможности продолжит работу, рассказал газете глава профсоюза шахтеров Иван Мохначук.

«Есть организации, где сотрудники буквально кидают жребий, кого из них работодателю нужно признать особо ценным и оставить на работе, а где-то отбором вынуждены заниматься директора по персоналу», — сказал в беседе с изданием неназванный представитель крупной компании по подбору персонала.

В скором времени аналогичное обращение к властям направят объединения российских и иностранных фармацевтических компаний, поскольку производство в этой сфере обеспечивают сотрудники, «замены которым на рынке труда нет», отметил источник «Коммерсанта».

Избежать призыва сотрудников также пытаются российские разработчики видеоигр, они организовывают вывоз работников из страны, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке. В частности, одна из компаний-разработчиков заказала чартерный рейс для ста своих сотрудников мужского пола с семьями, которые могут быть призваны, отметил неназванный продюсер крупной русскоязычной студии. «Это не единичная история», добавил собеседник газеты в одной из крупнейших игровых студий СНГ.

Участника рынка разработки в России «находятся в панике», так как значительная часть сотрудников отрасли не может претендовать на бронь от частичной мобилизации, так как для нее необходимо профильное образование в ИТ, чего не имеют художники и гейм-дизайнеры, отметил источник газеты в русскоязычной студии. «Оставить сотрудников в стране — значит смириться с тем, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой», — подчеркнул он.

Об отсрочках для ряда специалистов от частичной мобилизации ранее объявили в Минобороны. Ведомство объявило, что повестки не получат сотрудники:

в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;

сотрудникам российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

работникам «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;

тем, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

О вводе в России частичной мобилизации объявил президент Владимир Путин утром 21 сентября, отметив, что уже подписал указ, а его положения начинают действовать с этого же дня. По словам президента, западные страны занимаются «ядерным шантажом» России, желают раскола страны на ряд враждующих регионов. Путин пообещал защитить «нашу независимость и свободу» всеми имеющимися у российской армии средствами, заверив: «Это не блеф». В рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. человек, уточняли в Минобороны.