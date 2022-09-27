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РСПП предложил расширить перечень отсрочек от частичной мобилизации

Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщество малого и среднего предпринимательства, а также агропроизводители и стройиндустрия попросили властей об отсрочке от мобилизации из-за риска остановки работы предприятий
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил расширить список тех, кому предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.

Даже краткосрочное отсутствие в коллективе значительного числа ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано на технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников, объяснили в союзе.

В связи с этим в РСПП предложили предоставить отсрочку призыва ключевому персоналу

  • компаний с непрерывным производством;
  • стратегически значимых компаний;
  • системообразующих организаций российской экономики;
  • опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в единую производственную цепочку и обеспечивают их сырьевую, производственную и технологическую безопасность.

Помимо этого мобилизация руководства организаций может привести к остановке работы компаний и срыву контрактов, предупредили в союзе. Таким образом, РСПП выступил за предоставление отсрочки основным собственникам и лицам, выполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

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Как писала газета «Известия», глава «Опоры России» Александр Калинин направил министру экономического развития Максиму Решетникову письмо с просьбой от делового сообщества предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников малого и среднего предпринимательства (МСП).

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В письме говорилось, что сфера МСП в период мобилизации должна продолжать работать и закрывать потребности государства и населения, создавать рабочие места и платить налоги.

В объединении предложили:

  • установить квоты по призыву с одного предприятия;
  • в случае мобилизации главы компании предусмотреть переходный период в несколько дней для передачи дел;
  • предоставлять отсрочку не только сотрудникам предприятий ОПК, но и гражданам, работающим на предприятиях реального сектора экономики;
  • ввести бронь либо предоставить отсрочку от призыва для высококвалифицированных и ключевых специалистов сферы МСП.

«Для поддержки бизнеса на время мобилизации считаем необходимым приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу ИП», — добавили в объединении.

Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации
Политика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Помимо этого отсрочки от мобилизации попросили агропроизводители и стройиндустрия, пишет «Коммерсантъ».

Так, в письме председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву содержится просьба «оказать содействие» в предоставлении отсрочки в мобилизации работникам отрасли.

В ассоциации подчеркнули, что призыв занятых в отраслях промышленного питомниководства и садоводства работников приведет к срыву уборочной кампании, нарушению технологического цикла производства и сбоям в поставках на всех этапах.

Источники «Коммерсанта» на рынке производства овощей и в мясной отрасли отметили, что заменить специалистов почти невозможно, а длительное отсутствие высококвалифицированных специалистов на рабочем месте может привести к серьезным перебоям на производстве.

Собеседник издания в крупном агрохолдинге полагает, что отсрочка требуется как минимум до завершения сезонных работ.

Авиакомпании попросили дать сотрудникам отсрочку от мобилизации
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ) 23 сентября также направило обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой предоставлять отсрочку от мобилизации сотрудникам, имеющим редкие и высокотехнологичные специальности.

Глава НОПСМ Александр Ручьев уточнил «Коммерсанту», что это обращение было составлено по многочисленным запросам предприятий стройотрасли, так как мобилизация высококлассных специалистов ставит под угрозу производственный процесс.

Аналогичное письмо главе Минпромторга Денису Мантурову направила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Гендиректор АПТС Владислав Ткаченко напомнил, что предприятия отрасли обеспечивают поставки по оборонному госзаказу, реализацию нацпроектов, принимают участие в программе газификации регионов России.

«Мы получаем сообщения, что целые цеха предприятия по производству трубопроводных систем уходят по мобилизации», — сообщил изданию Ткаченко.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Она коснется граждан, которые отслужили и имеют военно-учетные специальности. На службу призовут 300 тыс. человек.

От призыва освободят некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

На военную службу не станут привлекать проходящих первичное обучение в российских вузах на очных и вечерних отделениях. Студентов-заочников отправлять на службу будут по решению призывной комиссии.

Об отсрочке от мобилизации ранее просили авиакомпании и производители микроэлектроники.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
РСПП мобилизация отсрочка
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