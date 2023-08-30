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Военная операция на Украине ,  
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МГУ назвал число поступивших участников военной операции и их детей

Ректор Садовничий: в МГУ поступили 115 участников военной операции и их детей
Сюжет
Военная операция на Украине
Несмотря на отсутствие мест, МГУ переводит из других регионов и вузов «сотню, а то и несколько» участников военной операции и их детей. Непосредственно в сам МГУ поступили 115 таких абитуриентов. Их списки засекречены
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В МГУ им. М.В. Ломоносова в этом году поступили 115 абитуриентов из числа участников военной операции на Украине и их детей, заявил ректор, профессор Виктор Садовничий, пишет ТАСС.

«Еще сотню, а то и несколько, мы переводим из других вузов, если они просятся, из вузов новых территорий или других вузов, мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест», — рассказал Садовничий.

Для детей участников военной операции с прошлого года существует особая квота — учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Их данные в списках поступающих засекретили.

Минобрнауки предлагало вузам снизить стоимость обучения для участников военной операции и членов их семей, во ВШЭ вскоре после этого пообещали обучать эту группу граждан за свой счет. По мнению властей, за участие в боях в рядах регулярной армии или добровольческих формированиях следует также начислять дополнительные баллы при поступлении, но не более десяти.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий брать лиц с судимостью на службу по контракту во время действия военного положения или мобилизации. Исключение сделано для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, на службу по контракту можно будет привлекать лиц категории «ограниченно годен» в случае, если они не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отчитывался, что всего с 1 января по 3 августа на контрактную службу приняли 231 тыс. человек.

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