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Вузам посоветовали снизить стоимость обучения для участников спецоперации

Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения детям участников спецоперации
В мае прошлого года Путин подписал закон о предоставлении квот для поступающих в вузы детей участников спецоперации. Минобрнауки также предложило снизить стоимость обучения для таких студентов или предоставить им рассрочку
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минобрнауки рекомендовало российским высшим учебным заведениям снизить стоимость обучения студентам, которые являются участниками спецоперации на Украине, или членами их семей, а также предоставлять им материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг», — говорится в сообщении.

Также вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке.

В мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников спецоперации получили право поступать в российские университеты по специальной квоте — учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Помимо этого вузы должны зачислять детей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти, госорганов, где предусмотрена военная служба:

  • без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных испытаний), если участник военных действий погиб или получил увечья,
  • на основании результатов вступительных испытаний, если военнослужащий остался жив и не получил ранений.
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Как отмечает Минобрнауки, студентам со статусом ветерана боевых действий также положена государственная социальная стипендия, которая будет выплачиваться до конца обучения.

В июле «Коммерсантъ» писал, что данные абитуриентов, которые поступают в вузы по специальной квоте для детей участников спецоперации на Украине, засекретили. Как отмечала газета, в зависимости от университета все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛС — эти данные находятся в открытом доступе. Есть и исключения: например, в списках МГУ абитуриенты указаны по ID конкурсного заявления. Однако детям участников спецоперации присвоили специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобрнауки студенты вузы российские военные Военная операция на Украине
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