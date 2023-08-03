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Медведев назвал число принятых на службу по контракту с начала года

Медведев: с начала года Минобороны приняло на службу по контракту более 231 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С начала 2023 года на службу по контракту в вооруженные силы России принято более 231 тыс. человек. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общем сложности более 231 тыс. человек», — сказал он.

Медведев отметил, что ключевой задачей для властей остается сделать службу по контракту «максимально престижной». Для этого уже были приняты ряд решений, сказал он.

По его словам, удалось «успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции» и «существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей.

«Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период военной службы их рабочих мест», — сказал замглавы Совета безопасности России.

Весной Медведев со ссылкой на Минобороны заявлял, что с 1 января по 19 мая 2023 года на службу по контракту и в добровольческие формирования были приняты в общей сложности 117 тыс. человек.

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Теги
Персоны
служба по контракту Дмитрий Медведев Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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