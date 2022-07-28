«Коммерсантъ» узнал, что вузы засекретили данные детей участников СВО

В списках на поступление детям участников спецоперации присвоили специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Данные абитуриентов, которые поступают в вузы по специальной квоте для детей участников спецоперации на Украине, засекретили, сообщил «Коммерсантъ».

Как пишет издание, в зависимости от университета все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛС — эти данные находятся в открытом доступе. Есть и исключения: например, в списках МГУ абитуриенты указаны по ID конкурсного заявления. Однако детям участников спецоперации присвоили специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные, выяснил «Коммерсантъ».

В вузах объясняют, что выполняют требование Минобрнауки, в котором сказано, что этой категории абитуриентов присваивается «уникальный код». Из каких соображений принято такое решение, изданию в ведомстве не объяснили.

Собеседники «Коммерсанта» в университетах отметили, что не интересовались секретностью квоты. А член одной приемной комиссии предположил: если указывать таких детей пофамильно, как и других абитуриентов, то получится вычислить данные их родственников, которые участвуют в боевых действиях.

Помимо военной тайны с прошлого года в России существует также служебная тайна в области обороны, напомнил в беседе с изданием управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. К такой информации отнесены практически любые данные, которые находятся в плоскости интересов Минобороны, но не являются при этом военной тайной, отметил он.

Данные о потерях в ходе спецопераций президент Владимир Путин засекретил еще в 2015 году. Приказ Минобороны 2019 года отдельно регулирует порядок обработки персональных данных личного состава вооруженных сил и членов их семей. «Несмотря на то что информация и списочный состав членов семей военнослужащих не являются военной тайной, информация о них может быть ограничена и признана служебной тайной в области обороны. Что повлечет за собой обязательство для всех юридических и физических лиц ограничивать доступ к данной информации», — говорит Редин.

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В мае Путин подписал указ, согласно которому дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Детей погибших или получивших увечье участников спецоперации должны зачислять без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных испытаний). Также они могут без экзаменов поступить в суворовские и нахимовские училища, кадетские и казачьи корпуса.