НИУ ВШЭ будет обучать участников спецоперации и членов их семей за свой счет

ВШЭ будет обучать участников спецоперации и членов их семей за свой счет

Военнослужащие, добровольцы, их дети, супруги, родные братья и сестры смогут обучаться в НИУ ВШЭ за счет средств университета. Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для детей участников спецоперации

Здание Высшей школы экономики (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

НИУ ВШЭ будет обучать участников спецоперации на Украине, а также их детей и близких родственников за счет собственных средств университета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Согласно указу президента России Владимира Путина, появилась спецквота для детей участников СВО: по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. «НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет», — говорится в сообщении.

Решение ректора вуза Никиты Анисимова коснется военнослужащих, добровольцев, их детей, супругов, родных братьев и сестер.

Тем, кто уже учится на коммерческой основе, также будет доступно обучение за счет средств ВШЭ — условием для перевода будет успешное освоение образовательной программы.

Те, кто ходатайствует о переводе в ВШЭ из других государственных вузов, должны будут досдать разницу академических программ и подтвердить уровень подготовки.

Минобрнауки России 23 мая рекомендовало российским вузам снизить стоимость обучения студентам — участникам спецоперации на Украине или членам их семей.

Таким студентам также рекомендовано предоставлять места в общежитии в приоритетном порядке.

Путин в прошлом мае подписал указ, согласно которому дети участников спецоперации получили право поступать в российские университеты по специальной квоте — 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.