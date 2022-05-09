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Путин подписал указ о местах в вузах для детей участников спецоперации

Вузы должны выделить 10% от общего числа бюджетных мест детям участников военных действий на Украине. При этом дети раненых и погибших военных смогут не сдавать вступительные испытания
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Вузы должны зачислять детей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти, госорганов, где предусмотрена военная служба:

  • без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных испытаний), если участник военных действий погиб или получил увечья
  • на основании результатов вступительных испытаний, если военнослужащий остался жив и не получил ранений

Дети погибших или раненых военнослужащих смогут поступить в президентское кадетское училище, кадетские и казачьи корпуса, суворовское военное училище, нахимовское военно-морское училище без вступительных испытаний.

В течение месяца министерство науки и высшего образования должно разработать методические рекомендации по приему таких поступающих и направить их в вузы.

«Это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им», — сказал Путин во время парада Победы на Красной площади.

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Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин заявлял, что она проводится с целью «денацификации» и «демилитаризации» Украины. Генеральная ассамблея ООН потребовала прекратить огонь и вывести войска.

В последний раз Министерство обороны сообщало о потерях Вооруженных сил России 25 марта. В военных действиях на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены были 3825.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

26 марта Путин подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Статус позволяет участникам военных действий, среди которых и инвалиды, получать меры социальной поддержки, в том числе налоговые, транспортные, жилищные и земельные льготы, а также субсидии для оплаты коммунальных услуг.

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Фото:John Moore / Getty Images

Раненые участники военной операции получат по 3 млн руб., а в случае гибели их семьям выплачивают по 5 млн руб. Такая же сумма установлена для погибших пограничных отрядов ФСБ.

Кроме того, все члены семей погибших военных должны получить страховое обеспечение и единовременные пособия на сумму 7,4 млн руб. и ежемесячную денежную компенсацию. Если раненых солдат признают негодными к дальнейшей службе, им разово перечислят 2,9 млн руб. и при необходимости будут получать ежемесячную компенсацию.

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Жанна Антохина
помощь Дети Университет Владимир Путин Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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