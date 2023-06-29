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Кравцов сообщил о планах знакомить школьников с понятием «военная служба»

Министр Кравцов: предмет «Основы безопасности и защита Родины» будут внедрять поэтапно
В школах вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защита Родины», в рамках которого детей будут знакомить с понятиями «воинская обязанность» и «военная служба». Курс планируют внедрить в школах в 2024 году
Школьники надевают противогазы во время открытого урока по курсу &laquo;Основы безопасности жизнедеятельности&raquo;
Школьники надевают противогазы во время открытого урока по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Во время освоения предмета «Основы безопасности и защита Родины», который заменит ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»), школьников будут знакомить с понятиями «воинская обязанность» и «военная служба», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет «Основы безопасности и защита Родины». Но они будут дополнены актуальными темами и разделами. <...> Ребят познакомят с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба», — передала пресс-служба слова министра.

Он отметил, что нагрузка на школьников не вырастет, так как количество часов, выделяемых на изучение предмета, не изменится. Нововведения будут внедряться «поэтапно», добавил Кравцов.

О планах переименовать ОБЖ министр сообщил 21 июня. Он напомнил, что в советское время в школах был предмет «Начальная военная подготовка», ОБЖ в нынешнее время включает в себя этот курс, но сам по себе этот предмет шире. «Не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны», — сказал Кравцов. Он добавил, что вопрос обсуждался с педагогическим сообществом, кроме того, «ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду». Министр отмечал также, что для желающих школьников в рамках курса ОБЖ предусмотрено изучение работы с оружием.

29 июня замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева заявила, что ведомство работает над тем, чтобы дети начали осваивать новый предмет с 1 сентября 2024 года. По ее словам, в настоящее время формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут в том числе представители МЧС и Минобороны. Также будет создан новый учебник.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ОБЖ школьники Минпросвещения Сергей Кравцов
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