«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании

В компании считают, что «текущая ситуация» с уголовным делом против основателя крупнейшего российского автодилера и ряда действующих и бывших топ-менеджеров будет разрешена «в ближайшее время»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автодилер «Рольф» после обысков в салонах компании в Москве и Санкт-Петербурге пообещал выполнить все обязательства перед клиентами и заявил, что «текущая ситуация» не связана с работой компании. Официальное обращение к клиентам размещено на главной странице сайта компании.

«Текущая ситуация будет разрешена в самое ближайшее время в пользу нашей компании, так как мы ведем свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы Российской Федерации», — говорится в сообщении компании.

«Рольф» также заявил, что является «финансово стабильной компанией», и заверил, что все дилерские центры «работают в штатном режиме».

В минувший четверг, 27 июня, в дилерских центрах «Рольфа» в Санкт-Петербурге и Москве прошли обыски. Позднее стало известно, что в отношении основателя компании Сергея Петрова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). Помимо основателя компании, по нему проходят и другие фигуранты, в том числе директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая. Петров сейчас находится за границей и сообщил, что пока «подумает», нужно ли ему возвращаться.