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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании
В компании считают, что «текущая ситуация» с уголовным делом против основателя крупнейшего российского автодилера и ряда действующих и бывших топ-менеджеров будет разрешена «в ближайшее время»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автодилер «Рольф» после обысков в салонах компании в Москве и Санкт-Петербурге пообещал выполнить все обязательства перед клиентами и заявил, что «текущая ситуация» не связана с работой компании. Официальное обращение к клиентам размещено на главной странице сайта компании.

«Текущая ситуация будет разрешена в самое ближайшее время в пользу нашей компании, так как мы ведем свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы Российской Федерации», — говорится в сообщении компании.

«Рольф» также заявил, что является «финансово стабильной компанией», и заверил, что все дилерские центры «работают в штатном режиме».

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В минувший четверг, 27 июня, в дилерских центрах «Рольфа» в Санкт-Петербурге и Москве прошли обыски. Позднее стало известно, что в отношении основателя компании Сергея Петрова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). Помимо основателя компании, по нему проходят и другие фигуранты, в том числе директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая. Петров сейчас находится за границей и сообщил, что пока «подумает», нужно ли ему возвращаться.

Суд пока задержал одного фигуранта этого дела: Кайро отправили под домашний арест.

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По версии следствия, в 2014 году Петров перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited. С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб., сообщал СКР.

Сам Петров говорил, что обвинения не обоснованы, так как перед продажей акций была проведена независимая оценка. Оценку компании проводила аудитор из компании «Юрис, право и аудит» Ольга Потапова, подтвердила она РБК. По словам основателя «Рольфа», это не первые обыски, которые прошли в компании, и ранее на фоне таких действий он неоднократно получал предложения продать фирму за полцены.

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Тем не менее, Петров заявил, что вряд ли дело против него и его коллег можно считать заказным. «Этот бизнес очень тяжелый», — объяснял он РБК.

«Рольф» — крупнейший российский автодилер, его сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Петербурге. Выручка «Рольфа» по итогам 2018 года составила 229,67 млрд руб., чистая прибыль — 6,26 млрд руб.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Рольф», уголовное дело
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