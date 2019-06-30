Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

С конкурентами оно, считает Сергей Петров, не связано: они не смогут управлять таким бизнесом. Также сомнения у бизнесмена есть и по поводу политической составляющей дела. Заказным оно, по мнению основателя автодилера, не является

Фото: Олег Яковлев / РБК

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным. Такую точку зрения он выразил в интервью «Эхо Москвы». Видеозапись этой беседы опубликована на официальном канале радиостанции в YouTube.

Дело против него, по словам предпринимателя, основывается на записях его разговоров и выводах, которые по этому поводу сделал «старший лейтенант ФСБ». «Я помню, я часто говорил где-то там в кафе с оппозиционерами, что я вывожу деньги теперь из страны, и я уже не вижу здесь возможности инвестировать», — рассказал Петров. Но полицейские, по его словам, это воспринимали «сразу как незаконный вывод», в то время как он имел в виду «совершенно законный» способ, при котором деньги из страны выводились через дивиденды.

Признаков заказа в этом производстве, считает Петров, нет. «Нет, это не заказ», — отреагировал он на соответствующий вопрос журналиста. «Это понимание этой записи [разговора] такое, я подозреваю», — пояснил он.

Конкуренты «или кто-то», по мнению Петрова, вряд ли могли бы быть причастны к возбуждению этого дела. «Этот бизнес очень тяжелый. Они его могут разрушить, могут потерять эти миллиарды налогов, могут 10 тыс. безработных еще получить и 40 тыс. врагов еще своих. Но они не смогут управлять», — уверен предприниматель.