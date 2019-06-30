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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
С конкурентами оно, считает Сергей Петров, не связано: они не смогут управлять таким бизнесом. Также сомнения у бизнесмена есть и по поводу политической составляющей дела. Заказным оно, по мнению основателя автодилера, не является
Фото: Олег Яковлев / РБК

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным. Такую точку зрения он выразил в интервью «Эхо Москвы». Видеозапись этой беседы опубликована на официальном канале радиостанции в YouTube.

Дело против него, по словам предпринимателя, основывается на записях его разговоров и выводах, которые по этому поводу сделал «старший лейтенант ФСБ». «Я помню, я часто говорил где-то там в кафе с оппозиционерами, что я вывожу деньги теперь из страны, и я уже не вижу здесь возможности инвестировать», — рассказал Петров. Но полицейские, по его словам, это воспринимали «сразу как незаконный вывод», в то время как он имел в виду «совершенно законный» способ, при котором деньги из страны выводились через дивиденды.

Признаков заказа в этом производстве, считает Петров, нет. «Нет, это не заказ», — отреагировал он на соответствующий вопрос журналиста. «Это понимание этой записи [разговора] такое, я подозреваю», — пояснил он.

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Конкуренты «или кто-то», по мнению Петрова, вряд ли могли бы быть причастны к возбуждению этого дела. «Этот бизнес очень тяжелый. Они его могут разрушить, могут потерять эти миллиарды налогов, могут 10 тыс. безработных еще получить и 40 тыс. врагов еще своих. Но они не смогут управлять», — уверен предприниматель.

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С политической деятельностью Петрова это производство, уверен бизнесмен, связано только косвенно: «потому что силовики прослушивали» его разговоры. Это, по его словам, происходило в 2014-2015 годах, когда он был парламентарием, а следовательно и прослушивать его беседы сотрудникам ФСБ было нельзя: «Палата не обсуждала возможность [ведения] против меня каких-либо расследований», — отметил Петров. «Знаете, когда полицейский каждый день имеет дело с нарушениями, враньем, он никогда никому не верит, — продолжил бизнесмен, — Он сразу видит: «Ага, вывод денег», ну конечно, ищите, ищите».

Уголовное дело против Сергея Петрова и нескольких других руководителей «Рольф» Следственный комитет возбудил 27 июня. Производство было заведено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

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По версии следствия, директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро принимал участие в реализации схемы, благодаря которой полученные от коммерческой деятельности средства в размере 4 млрд руб. перевели на счета подконтрольной кипрской компании. СК считает, что эта схема была организована Петровым.

По информации представителя «Рольфа», вопросы у следователей вызвала сделка по выкупу акций «Рольф Эстейт» у кипрской Panabel Limited. Выплаченные за ценные бумаги 3,94 млрд руб. в компании объяснили оценкой, которую провела организация «Юрис, право и аудит».

Сам Петров прежде в интервью РБК допускал, что давление силовиков может быть попыткой рейдерского захвата бизнеса: «Поступали предложения продать [«Рольф»] за полцены», — пояснял предприниматель.

В 2007-2016 годах Петров был депутатом Годумы от партии «Справедливая Россия».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Рольф»
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