Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф». Трансляцию выступления Путина вел телеканал РБК.

По словам российского президента, он ничего не знает об этом деле. «В отношении [основателя «Рольфа» Сергея] Петрова я ничего не знаю, первый раз слышу», — сказал он.

Путин отметил, что находится на саммите в Японии и такую информацию в режиме онлайн ему не докладывают.

Также президент заявил, что лично не знаком с Петровым и ничего не знает о его бизнесе. При этом Путин добавил, что правоохранительные органы должны заниматься пресечением противоправной деятельности, а оценивать, справедливо это или нет, он не может.