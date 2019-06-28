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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизацией
Уголовное дело в отношении создателя «Рольфа» связано со сделкой, которую в компании считают проведенной по всем правилам. Там готовы предоставить соответствующие доказательства
Фото: РБК

Претензии следователей к основателю автодилера «Рольф» Сергея Петрова объясняются суммой сделки по приобретению компанией акций «Рольф Эстейт» в 2014 году, сообщил РБК руководитель направления пиара группы Павел Носов.

По словам представителя группы, до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» существовали как отдельные компании, но обе принадлежали кипрской Panabel Limited. Затем в рамках консолидации и укрупнения бизнеса на базе «Рольфа» было принято решение о продаже акций «Рольф Эстейт», для чего была проведена независимая оценка. Ею занималась компания «Юрис, право и аудит».

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«Согласно этой оценке, «Рольф» и выкупил у своей материнской компании Panabel акции «Рольф Эстейт». У следствия есть вопросы к сумме этой сделки: они считают, что сумма завышена, хотя у нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть, независимая оценка «Рольф Эстейт» — главное из них», — сказал Носов.

Накануне Следственный комитет сообщил об уголовном деле в отношении Петрова. Его подозревают в валютных операциях по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

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Утром 28 июня стало известно, что по этому делу задержан член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро.

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф»
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