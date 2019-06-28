Аудитор подтвердила проведение оценки акций для «Рольфа»

Независимый аудитор действительно проводила проверку стоимости компании «Рольф Эстейт», акции которой, по версии следствия, были проданы «Рольфу» по «многократно завышенной стоимости». Информацию об этом сама аудитор подтвердила РБК.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров, являющийся фигурантом уголовного дела, ранее в интервью РБК сообщал, что независимый оценщик проводил оценку акций «Рольф Эстейт» перед его продажей. При этом он отметил, что следствие этим фактом не заинтересовалось. «В апреле [2019 года] проходили изъятия в PwC по этому делу. Никто не просил оценку компании [за которую «Рольф» якобы переплатил в 2014 году], а просто решили [провести изъятия документов]. Мы видели бумагу, направленную в суд. Суд послушно все подписывает, не спрашивая, а чего же вы не попросите у компании оценку?» — говорил он.

«Юрис, право и аудит» была привлечена ООО Рольф для определения рыночной стоимости 100%-го пакета обыкновенных именных акций ЗАО «Рольф Эстейт». Проверка проводилась в 2013 году. Гендиректор компании Игорь Тимошин уточнил, что оценку проводила аудитор из компании ООО «Юрис, право и аудит». «С «Рольфом» работала оценщица, которая производила самостоятельно все работы по оценке. Возможно, она сделала и работу по оценке долей «Рольф Эстейт». Но за давностью лет копий отчетов у нас в компании не осталось. Она больше пяти лет не работает в компании», — пояснил он РБК.

Аудитор Ольга Потапова подтвердила, что работала над проведение процедуры оценки стоимости акций, однако не смогла рассказать о деталях своей работы. «Когда-то давно это было. Год я вам не скажу. Это информация открытая, отчеты такие были по оценке, но что оценивали, это я вам сейчас уже, конечно, не скажу», — сообщила РБК Ольга Потапова.