Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,09 +0,02 EUR Бирж. 71,76 +0,06 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,70 62,52 EUR Нал. 72,42 71,22 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1376 +0,0010 BTC/USD Бирж. 11 872,00 +695,00 IMOEX 2 765,71 -0,50% RTSI 1 381,20 -0,49% DJIA 26 582,34 +0,21% Nasdaq 7 988,87 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,14%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Tesla $300 (+35,14%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 12:48
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову о плагиате на 272 млн руб. Общество, 18:46 Появилось видео залитой водой стоянки самолетов в Шереметьево Общество, 18:33 Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Общество, 18:31 Глава Forbes дал советы Цукербергу по запуску криптовалюты Facebook Бизнес, 18:26 Глава МВД ответил на слова Гаврилова о желании снова приехать в Грузию Политика, 18:23 Аудитор подтвердила проведение оценки акций для «Рольфа» Общество, 18:21 В подтопленных районах Подмосковья установят перекачивающие станции Общество, 18:20 Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски Политика, 18:20 Прокуроры попросили завести дело на полицейских из-за отравителя в Москве Общество, 18:17 Судья отчитала следователя за просьбу суровой меры пресечения для Кайро Общество, 18:13 Валютные спецоперации: как обвинить Сергея Петрова и многих других Мнение, 18:12 Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж Общество, 18:02  WSJ узнала о переносе производства Mac Pro в Китай Бизнес, 18:00 Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» Политика, 17:56
Уголовное дело «Рольфа» ,  
0 
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Он проходит по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб.
Анатолий Кайро (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

В постановлении судья указала, что в ст. 108 УПК прописан запрет на стражу (а равно и на домашний арест) для обвиняемых по предпринимательским статьям. Однако Кайро является гражданином иностранного государства, и суд считает это исключительным случаем.

Прокурор не возражал ни против домашнего ареста, ни против залога.

Кайро наряду с другими обвиняемыми (среди которых основатель «Рольфа» Сергей Петров) вменяется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст. 193.1 УК). СКР считает, что в феврале 2014 года руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской компании Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены, и таким образом за рубеж было выведено порядка 3,94 млрд руб.

Бизнес
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Реальная цена акций, по версии оперативника ФСБ, чей рапорт лег в основу дела, не превышала 200 млн руб. Следователь на заседании подчеркивал, что обвиняемые «объединились в организованную группу для совершения тяжкого преступления» и «обеспечили изготовление подложных документов». Виновность Кайро он обосновал «показаниями свидетелей — его подчиненных», а также «экспертов». Кроме того, обвиняемый — гражданин Украины, и имеющийся у него вид на жительство не гарантирует, что Кайро не скроется, настаивал следователь.

Судья Дударь сурово отчитала представителя СКР, обратив внимание, что он не привел ни одного предусмотренного УПК довода в пользу того, чтобы избрать вторую по строгости меру пресечения обвиняемому по предпринимательской статье.

«Считаю себя законопослушным гражданином. Требуемую меру пресечения считаю чрезмерной, поскольку являюсь собственником жилья в России», — заявил Кайро. Он также уточнил, что его вид на жительство действует до 2021 года, однако в России у него семья, работа и устойчивые социальные связи.

Общество
«Рольф» заявил о готовности заплатить за Кайро залог в 20 млн руб.

Адвокат Антон Гусев указывал на необоснованность подозрений в отношении Кайро. Так, следствие ничем не обосновало и не конкретизировало утверждения о «подложных документах». Кроме того, стоимость сделки, которую ФСБ и СКР считают завышенной, утверждали не только стороны, но и аудиторы из PricewaterhouseCoopers.

«Рольф Эстейт» владела всеми дилерскими центрами «Рольфа» в Москве, всеми их земельными участками и недвижимостью. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что не могут все дилерские центры стоить как две элитные квартиры», — заявил Гусев.

ООО «Рольф» готово внести залог за своего сотрудника в размере 20 млн руб., сообщили защитники Кайро, предоставив суду соответствующее гарантийное письмо.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: «Рольф»
Материалы по теме
Уголовное дело «Рольфа» о выводе средств за рубеж. Что важно знать
Бизнес
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Бизнес
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter