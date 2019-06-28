Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро. Он проходит по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб.

Анатолий Кайро (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

В постановлении судья указала, что в ст. 108 УПК прописан запрет на стражу (а равно и на домашний арест) для обвиняемых по предпринимательским статьям. Однако Кайро является гражданином иностранного государства, и суд считает это исключительным случаем.

Прокурор не возражал ни против домашнего ареста, ни против залога.

Кайро наряду с другими обвиняемыми (среди которых основатель «Рольфа» Сергей Петров) вменяется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (ст. 193.1 УК). СКР считает, что в феврале 2014 года руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской компании Panabel Limited акции компании «Рольф Эстейт», которые были многократно переоценены, и таким образом за рубеж было выведено порядка 3,94 млрд руб.