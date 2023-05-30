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РПЦ и реституция ,  
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Би-би-си узнал о госпитализации отстраненного из-за «Троицы» протоиерея

Би-би-си: запрещенный в служении из-за иконы «Троица» протоиерей Калинин попал в больницу
Протоирея Леонида Калинина запретили в служении 27 мая за «воспрепятствование» передаче иконы Рублева «Троица» в храм Христа Спасителя. У него произошел сердечный приступ, говорят источники Би-би-си
Леонид Калинин
Леонид Калинин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Запрещенный в служении 27 мая протоиерей Леонид Калинин попал в больницу с сердечным приступом, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на близкие к нему источники — священника и эксперта по церковному наследию.

«Лежит под капельницей, плохо с сердцем», — сказал один из них.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

27 мая патриарх Кирилл отстранил Калинина от должностей и запретил в священнослужении «в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева». Один из постов, который он занимал, — председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

Калинин в разговоре с РБК до отстранения говорил о появившихся у него вопросах касательно подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Он отметил, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

По словам Калинина, эти вопросы можно решить совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем в рамках сотрудничества, а не конфликта. Так, по его мнению, для «Троицы» надо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ». В этом случае «не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

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После отстранения Калинин сказал, что «видимо, совершил ошибку». «Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал он.

РПЦ сообщила о передаче иконы в середине мая. Там заявили, что решение передать образ президент Владимир Путин принял «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Экспертный совет Третьяковской галереи, где находится икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием.

«Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, там она пробудет две недели, а затем ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», говорили в пресс-службе Минкультуры.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
госпитализация икона Троица РПЦ

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