Запрещенный в служении протоиерей Калинин допустил, что «совершил ошибку»

Протоирей Леонид Калинин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Протоиерей Леонид Калинин, запрещенный Русской православной церковью в служении из-за ситуации вокруг иконы «Троица» Андрея Рублева, допустил, что совершил ошибку.

«Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал Калинин ТАСС. Он отметил, что не комментирует решения своего руководства.

Ранее сегодня патриарх Кирилл отстранил Калинина от должностей и запретил в священнослужении «в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева». Один из постов, который он занимал, — председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

Калинин в разговоре с РБК говорил о появившихся у него вопросах касательно подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Он отметил, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

По словам Калинина, эти вопросы можно решить совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем в рамках сотрудничества, а не конфликта. Так, по его мнению, для «Троицы» надо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ». В этом случае «не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

РПЦ сообщила о передаче иконы в середине мая. Там заявили, что решение передать образ президент Владимир Путин принял «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Экспертный совет Третьяковской галереи, где находится икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием.

«Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, там она пробудет две недели, а затем ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», говорили в пресс-службе Минкультуры.