Запрещенный в служении протоиерей Калинин допустил, что «совершил ошибку»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Politico узнала о «союзнике» Венгрии в споре по санкциям ЕС против России Политика, 16:10
Минобороны заявило о двух перехваченных ракетах Storm Shadow Политика, 16:02
Двое военных погибли в результате атаки дрона в Брянской области Политика, 15:57
«Урал» разгромил аутсайдера и сохранил прописку в РПЛ Спорт, 15:50
Еврокомиссия назвала размер связанных с Россией замороженных активов Политика, 15:48
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:48
Гладков отчитался об обстрелах Белгородской области за 26 мая Политика, 15:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Запрещенный в служении протоиерей Калинин допустил, что «совершил ошибку» Политика, 15:30
«Фокус — на успехе клиента»: как обновляют бренды в IT Тренды, 15:20
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 15:17
В Ульяновской области пропал участник соревнований по парусному спорту Спорт, 15:13
Вучич предложил сделать Вучевича своим преемником в правящей партии Политика, 15:08
Гладков сообщил об отражении атаки беспилотника на село Поповка Политика, 15:02
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 14:59

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

РПЦ и реституция ,  
0 

Запрещенный в служении протоиерей Калинин допустил, что «совершил ошибку»

Протоиерей Калинин — о запрете в служении из-за «Троицы»: видимо, совершил какую-то ошибку
Протоирей Леонид Калинин
Протоирей Леонид Калинин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Протоиерей Леонид Калинин, запрещенный Русской православной церковью в служении из-за ситуации вокруг иконы «Троица» Андрея Рублева, допустил, что совершил ошибку.

«Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал Калинин ТАСС. Он отметил, что не комментирует решения своего руководства.

Ранее сегодня патриарх Кирилл отстранил Калинина от должностей и запретил в священнослужении «в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева». Один из постов, который он занимал, — председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

Калинин в разговоре с РБК говорил о появившихся у него вопросах касательно подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Он отметил, что для нее не было подготовлено специальное защитное обрамление (киот), также сохранности иконы могут помешать поставленные в храме кондиционеры.

По словам Калинина, эти вопросы можно решить совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем в рамках сотрудничества, а не конфликта. Так, по его мнению, для «Троицы» надо создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ». В этом случае «не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

РПЦ сообщила о передаче иконы в середине мая. Там заявили, что решение передать образ президент Владимир Путин принял «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Экспертный совет Третьяковской галереи, где находится икона, выступил против перемещения образа из-за рисков, связанных с его состоянием. 

Читайте на РБК Pro
Секрет на миллион: как компании защитить свою технологическую разработку
Как мотивировать сотрудников в зависимости от типа личности
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Жизнь с чистого листа. Почему не надо бояться личного банкротства

«Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, там она пробудет две недели, а затем ей предстоит «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», говорили в пресс-службе Минкультуры.

Теги
РПЦ икона Троица

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из-за «Троицы»
Общество
«Троица» пробудет в храме Христа Спасителя две недели
Общество
Кремль заявил о передаче «Троицы» РПЦ, несмотря на возражения экспертов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter